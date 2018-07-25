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Плати годинником: в Україні запустили новий платіжний сервіс Garmin Pay

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В Україні запустили платіжний сервіс Garmin Pay
В Україні запустили платіжний сервіс Garmin Pay / pingvin.pro

В Україні запустили сервіс безконтактних платежів Garmin Pay, тобто користувачі "розумних" годинників Garmin можуть розраховуватись за допомогою свого гаджета.

Про це повідомило видання tehnot.com.

Наразі цей сервіс доступний для власників карт Mastercard і Visa від "Приватбанку".

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Активізувати послугу Garmin Pay не складно. Користувачеві потрібно завантажити в Google Play або App Store додаток Garmin Connect, синхронізувати смартфон зі смарт-годинником та додати банківські карти.

Як налаштувати Garmin Pay

Щоб розрахуватись годинником потрібно ввести пароль і піднести годинник до терміналу. При цьому дані про номери рахунків платника замінюються персональним цифровим кодом, тож рахунок користувача захищений.

Що таке Garmin Pay? Це сервіс безконтактної оплати послуг, як Google Pay чи Apple Pay. Ця послуга працює з використанням технології токенізації платежів, для більшого захисту даних користувача. Цей платіжний сервіс орієнтований на людей, які користуються годинником чи крокоміром від Garmin, тобто ведуть активний спосіб життя та займаються спортом.

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Теги: Техно Приватбанк Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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