На платних камерах у СІЗО заробили мільйон: на що йдуть гроші
Платні покращені камери у слідчих ізоляторах вже принесли перший мільйон гривень. У Мін'юсті запевняють, зароблені гроші витрачають на ремонт у безкоштовних камерах.
Найбільше на покращених камерах заробили у Києві
Найбільше грошей принесли покращені умови у "Київському слідчому ізоляторі". Тут за платні камери виклали 621 тисячу 507 гривень. Про це повідомив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська у фейсбуці.
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Нагадаю, що сама ініціатива запрацювала на повну потужність лише влітку і все ще набирає обертів,
– зауважив Малюська.
Гроші витрачають на ремонти у безкоштовних камерах
Раніше очільник Мін'юсту відзвітувався про ремонти, які проводять у безкоштовних камерах в ізоляторах. Так на 12-місну камеру у Київському СІЗО витратили понад 60 тисяч гривень.
Дивіться фото з ізоляторів – до і після ремонту / Фото Дениса Малюськи:
Що відомо про платні камери в українських ізоляторах:
- 8 травня Кабмін запровадив експериментальний проєкт, який дозволяє затриманим за гроші покращити умови свого перебування у СІЗО.
- У липні з'явилась можливість купити подарунковий сертифікат на перебування в покращеній камері.
- Їхня загальна вартість коливається в межах від 1 до 12 тисяч гривень.