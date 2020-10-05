Платні покращені камери у слідчих ізоляторах вже принесли перший мільйон гривень. У Мін'юсті запевняють, зароблені гроші витрачають на ремонт у безкоштовних камерах.

Найбільше на покращених камерах заробили у Києві

Найбільше грошей принесли покращені умови у "Київському слідчому ізоляторі". Тут за платні камери виклали 621 тисячу 507 гривень. Про це повідомив очільник Міністерства юстиції Денис Малюська у фейсбуці.

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Нагадаю, що сама ініціатива запрацювала на повну потужність лише влітку і все ще набирає обертів,

– зауважив Малюська.

Гроші витрачають на ремонти у безкоштовних камерах

Раніше очільник Мін'юсту відзвітувався про ремонти, які проводять у безкоштовних камерах в ізоляторах. Так на 12-місну камеру у Київському СІЗО витратили понад 60 тисяч гривень.

Дивіться фото з ізоляторів – до і після ремонту / Фото Дениса Малюськи:

Що відомо про платні камери в українських ізоляторах: