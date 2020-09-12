Раніше Міністерство юстиції оголосило про намір виставити на продаж українські в'язниці. Щоправда, є важлива умова – продаватимуть приміщення, в який них понад рік не жили засуджені.

Що відомо про продаж в'язниць в Україні

Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька пояснила, що в'язниці продаватимуть на електронних аукціонах через майданчик ProZZorro.Продажі. Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

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Вона зазначила, що стартова ціна об'єктів – це їхня балансова вартість, тобто вартість основних та оборотних коштів підприємства на певний час.

Офіційно торгів по продажу в'язниць ще немає. Наразі ми перебуваємо у процесі підготовки необхідних документів. Але ми завчасно публічно оголошуємо про такий продаж,

– сказала Висоцька.

Заступниця міністра юстиції заявила, що це робиться з двох причин:

для того, аби якомога більше коло потенційних покупців змогло дізнатись про можливість придбати приміщення;

для того, щоб торги відбулись на відкритому прозорому аукціоні та державне майно було відчужене за справедливою ринковою ціною.

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Висоцька додала, що більшість установ дійсно перебувають у поганому технічному стані. Водночас у Мін'юсті вважають, що покупець навряд чи захоче займатися цими приміщеннями саме як в'язничною інфраструктурою. Швидше за все, відбудеться зміна їхнього цільового призначення.

Зауважимо, що раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що Міністерство юстиції планує суттєво скоротити кількість в'язниць. Загалом в'язниць має залишитися лише 2 на всю країну. Водночас слідчі ізолятори потрібні у кожному великому місті, адже під час слідство та досудового розслідування необхідно десь розміщати підозрюваних.