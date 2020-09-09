Головне завдання тюремної системи, щоб людина, яка звідти виходила, не вчиняла нового злочину. Проте в Україні для цього немає ні системи правильного розрахунку рівня повторної злочинності, ні інформації, з якої в’язниці люди виходять й вчиняють менше злочинів – нічого немає.

В'язні відсиджують свій термін, а після виходу про них усі забувають. Про це в програмі "Що це було?" на 24 каналі розповів Міністр юстиції Денис Малюська.

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Він порівняв це з корпорацією Apple, яка могла б закінчувати спостереження за їх продукцією після відправлення на склад. А далі вона б забувала дізнатися: продали, не продали, якою кількістю чи задоволений споживач.

"Чи ми задовольнили вимогу суспільства? В нас з ним контракт. Нам зарплату платять за те, щоб ми людей ресоціалізовували. Чи ми справляємося з цією функцією? Ніхто цього не відстежував за всі роки незалежності", – заявив Малюська.

Як виправити

На думку міністра, потрібно зібрати дані усіх в’язнів в окремий реєстр. Відповідний функціонал вже розроблений, запущений та працює.

Він пояснив, що зараз потихеньку вбивають інформацію, щоб мати уявлення хто є в системі та яким було його життя раніше. Потім варто прослідкувати за подальшею долею в’язнів, щоб можна було зібрати статистику та здійснити аналіз. Тоді це поступово призведе до прогнозування.

Найскладніша історія, що вони як були небезпечними для суспільства, коли їх відправляли у в’язницю, так і залишилися. Система тюрем свою функцію нормально не виконує, тому це треба перевертати,

– пояснив Денис Малюська.

"Хтось вчинив злочин, тому що він не вміє контролювати свою агресію, хтось надто жадібний й не розуміє значення грошей, а інший, бо наркоман. Це не лікується від того, що людину ізолювали на 3 роки. Він таким і вийде", – додав Малюська

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Міністр юстиції зазначив, що з кожним в’язнем треба індивідуально працювати. Для цього є спеціальна нова система. Кожну людину потрібно ремонтувати, щоб, коли вона виходила, була безпечною для усіх.