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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

PlayStation встановила вражаючий рекорд, Sony готує приємний сюрприз для фанатів

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Sony готує приємний сюрприз для фанатів
Sony готує приємний сюрприз для фанатів / Фото з вільних джерел

Керівництво компанії Sony повідомило, що за всю історію корпорації їй вдалося продати більше 500 мільйонів приставок PlayStation. До цієї події розробники випустять нову приставку, яка точно сподобається фанатам консолі.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

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Скільки б не опиралися прихильники PC-гейминга зростаючій експансії приставок, цифри чітко дають зрозуміти: навіть найпотужніший комп'ютер не замінить консоль. Втім, творці популярного пристрою знають, як заманити в свої мережі користувачів, які раніше обходили стороною їх дітище.

Презентація 500 Million Limited Edition PS4 Pro – дивіться відео

 

Значна цифра 525,3 мільйона заслуговує гідного відзначення і цілком собі зійде як привід знову постаратися вразити переконаних прихильників РС. Саме так, можливо, і подумали співробітники Sony, коли вирішили випустити особливе видання PS4 Pro. Власники приставки навряд чи кинуться міняти свого бойового товариша заради гарної обгортки, зате тих, хто лише подумував про покупку, лімітована версія напевно підштовхне до рішучих дій.

500 Million Limited Edition PS4 Pro
500 Million Limited Edition PS4 Pro виглядає стильно

Крім оновленого дизайну з прозорого пластика, обмежена серія PS4 Pro може похизуватися і гідною комплектацією. Бездротовий контролер DualShock 4, камера PlayStation, гарнітура, підставка і, що найголовніше, жорсткий диск об'ємом 2 ТБ.

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У продаж надійде всього 50 000 наборів, так що за ними, ймовірно, доведеться пополювати. У США за консоль просять 500 доларів (близько 13 235 гривень), доля приставки в Україні поки невідома, але слова "по всьому світу" з офіційного блогу Sony вселяють деяку надію.

Розпакування 500 Million Limited Edition PS4 Pro – дивіться відео

 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Ґаджети Ігри Sony PlayStation Ціни
Джерело: 24 Канал
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