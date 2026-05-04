"Слухняний, як вівчарка": що розкрили нові "плівки Міндіча" про призначення в енергетиці

Учасники гучного розслідування "Мідас" нібито особисто погоджували кандидатури на ключові посади в енергетичному секторі. Водночас їхні зв'язки простежуються і в інших галузях — від оборонки до торгівлі зерном.

У нових плівках йдеться про значний вплив фігурантів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Які нові деталі стали відомі про справу "Мідас"?

Фігуранти розслідування "Мідас" могли безпосередньо впливати на кадрові призначення у стратегічних держкомпаніях, зокрема в енергетичному секторі.

З оприлюднених фрагментів випливає, що окремі особи обговорювали кандидатів на керівні посади, зокрема в "Енергоатом-Трейдинг", оцінюючи їхню лояльність і керованість. Йдеться не лише про енергетику – за словами депутата, вплив цих груп поширювався також на інші галузі.

Зокрема, у записах згадуються можливі схеми, пов'язані з Одеським припортовим заводом, торгівлею зерном, об'єктами в зоні Чорнобиля, а також із регуляторними та інфраструктурними структурами. Окремо виділяється так званий "проєкт 23", який, за даними, може стосуватися оборонної сфери.

Як зазначає Железняк, кожен напрямок мав власну "чорну бухгалтерію" та умовну назву, що свідчить про системність можливих корупційних механізмів. Водночас він підкреслює, що ідентифікація всіх причетних ускладнена, адже частина фігурантів у записах згадується лише під псевдонімами.

Що відомо про справу "Мідас"?

Операція "Мідас" – це масштабне антикорупційне розслідування, яке проводять НАБУ та САП про яке стало відомо у 2025 році. Воно стосується ймовірного створення організованої групи, що могла встановити контроль над стратегічними підприємствами енергетичного сектору України, зокрема "Енергоатомом", із метою привласнення державних коштів під час війни.

Центральною фігурою справи вважають бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал 95". За версією слідства, він міг організувати так званий "тіньовий офіс" в енергетиці. У межах розслідування було зібрано тисячі годин аудіозаписів, на яких, імовірно, обговорювалися призначення лояльних керівників і розподіл фінансових потоків.

Наразі Міндіч має статус підозрюваного, а Вищий антикорупційний суд у квітні 2026 року залишив підозру чинною. У матеріалах справи та журналістських розслідуваннях також згадуються високопосадовці. Зокрема, перевіряються можливі зв'язки з тоді чинним міністром енергетики Германом Галущенком та його роль у кадрових рішеннях.

Крім того, оприлюднювалися записи, на яких, імовірно, фігурує ексміністр оборони Рустем Умєров, який публічно не коментував ці питання. У контексті перевірок діяльності енергетичних компаній також згадується тоді голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Що стало відомо про останні опубліковані "плівки Міндіча"?

Журналіст Михайло Ткач оприлюднив частину так званих "плівок Міндіча", на яких нібито зафіксовані розмови з Сергієм Шефіром, Рустемом Умєровим та іншими особами. У записах, за його словами, обговорюються підозри у кримінальній справі, фінансові питання, можливі кадрові зміни, а також фінансування компанії Fire Point.

Згодом журналісти-розслідувачі оприлюднили нові записи розмов між Тимур Міндіч та Рустемом Умєровим, які стосуються продажу частки в компанії Fire Point і постачання бронежилетів. У пресслужбі Умєрова наголосили, що автентичність цих матеріалів мають перевірити правоохоронні органи.

Також журналісти Українська правда оприлюднили розшифровки записів, які можуть свідчити про можливе втручання в управління "Сенс Банком" і "Карпатнафтохімом" через зв'язки з Тимуром Міндічем та Андрієм Єрмаком. За даними розслідування, Василь Веселий, пов'язаний з Офісом президента, міг впливати на формування наглядової ради банку та контактувати з Олександром Цукерманом – одним із фігурантів справи щодо розкрадань в "Енергоатомі".