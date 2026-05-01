Фігуранти справи "Мідас" дісталися до "Сенс Банку": УП опублікувала нові "плівки Міндіча"
- Журналісти "Української правди" оприлюднили розшифровки плівок, що свідчать про можливе втручання в управління "Сенс Банком" та "Карпатнафтохімом" через зв'язки з Тимуром Міндічем та Андрієм Єрмаком.
- Василь Веселий, пов'язаний з Офісом президента, за даними розслідування, впливав на формування наглядової ради банку та контактував з Олександром Цукерманом, фігурантом справи щодо розкрадань в Енергоатомі.
"Українська правда" оприлюднила другу частину розшифровок так званих "плівок Міндіча". У відео журналісти аналізують можливу роль екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака у схемах у "Сенс Банку".
Плівки оприлюднила "Українська правда".
Що потрапило у нові плівки Міндіча?
За інформацією видання, група осіб могла отримати вплив на державний з 2023 року Sense Bank та хімічне підприємство "Карпатнафтохім", використовуючи зв’язки з Тимуром Міндічем і Андрієм Єрмаком. Йдеться, зокрема, про бізнесменів братів Андрія та Василя Веселих, які, як стверджується, діяли в інтересах очільника ОП.
Журналісти зазначають, що у 2024 році Василь Веселий почав офіційно отримувати доходи від "Сенс Банку" та, за даними джерел, був призначений радником керівництва фінансової установи. Водночас у бізнесових колах його називали неформальним "смотрящім" банку від Офісу президента, хоча сам він ці твердження заперечував.
Також, за даними розслідування, Веселий контактував із фігурантом справи щодо розкрадань в Енергоатомі Олександром Цукерманом. На оприлюднених записах нібито йдеться про вплив на формування наглядової ради банку та бажання контролювати її склад.
У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк. Саме їх у наглядову раду призначив Кабмін.
Довідка: Пьотр Новак раніше був міністром економіки Польщі. Єжи Шугаєв – колишній голова правління Кредобанку. Ева де Фальк – шведська незалежна директорка, а Олександр Щур був членом правління Укрексімбанку. Микола Гладишенко – на той момент фіндиректор державного "Укрфінжитло". Олег Містюк – засновник компанії "Фінансові консультанти Трезуб".
Крім того, у записах згадується особа з псевдонімом "Хірург", яка, за версією журналістів, може бути пов’язана з Андрієм Єрмаком.
Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що оприлюднення ще однієї частини "плівок Міндіча" само по собі не призведе до покарання винних. Боротися з корупцією – означає частково демонтувати оборонний сектор. Не боротися – означає дозволити їй і далі підточувати обороноздатність країни.
З'явилися нові фрагменти "плівок Міндіча" з Умєровим
Нові "плівки Міндіча" показують можливу розмову між бізнесменом Тимуром Міндічем та секретарем РНБО Рустемом Умєровим.
У фрагментах ідеться про обговорення можливих кандидатів на посади міністра оборони і прем'єр-міністра перед змінами уряду 17 липня 2025 року.
Також могли обговорювати претендентів на посаду посла України в США.
Станом на зараз автентичність "плівок" незалежно підтверджено не було.