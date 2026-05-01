Фігуранти справи "Мідас" дісталися до "Сенс Банку": УП опублікувала нові "плівки Міндіча"

"Українська правда" оприлюднила другу частину розшифровок так званих "плівок Міндіча". У відео журналісти аналізують можливу роль екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака у схемах у "Сенс Банку".

Що потрапило у нові плівки Міндіча?

За інформацією видання, група осіб могла отримати вплив на державний з 2023 року Sense Bank та хімічне підприємство "Карпатнафтохім", використовуючи зв’язки з Тимуром Міндічем і Андрієм Єрмаком. Йдеться, зокрема, про бізнесменів братів Андрія та Василя Веселих, які, як стверджується, діяли в інтересах очільника ОП.

Журналісти зазначають, що у 2024 році Василь Веселий почав офіційно отримувати доходи від "Сенс Банку" та, за даними джерел, був призначений радником керівництва фінансової установи. Водночас у бізнесових колах його називали неформальним "смотрящім" банку від Офісу президента, хоча сам він ці твердження заперечував.

Також, за даними розслідування, Веселий контактував із фігурантом справи щодо розкрадань в Енергоатомі Олександром Цукерманом. На оприлюднених записах нібито йдеться про вплив на формування наглядової ради банку та бажання контролювати її склад.

У телефонній розмові від 9 травня 2025 року Веселий озвучив список бажаних членів наглядової ради банку: Пьотр Новак, Єжи Шугаєв, Ева де Фальк, Олександр Щур, Микола Гладишенко і Олег Містюк. Саме їх у наглядову раду призначив Кабмін.

Довідка: Пьотр Новак раніше був міністром економіки Польщі. Єжи Шугаєв – колишній голова правління Кредобанку. Ева де Фальк – шведська незалежна директорка, а Олександр Щур був членом правління Укрексімбанку. Микола Гладишенко – на той момент фіндиректор державного "Укрфінжитло". Олег Містюк – засновник компанії "Фінансові консультанти Трезуб".

Крім того, у записах згадується особа з псевдонімом "Хірург", яка, за версією журналістів, може бути пов’язана з Андрієм Єрмаком.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що оприлюднення ще однієї частини "плівок Міндіча" само по собі не призведе до покарання винних. Боротися з корупцією – означає частково демонтувати оборонний сектор. Не боротися – означає дозволити їй і далі підточувати обороноздатність країни.

