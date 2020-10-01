Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка. Клопотання детектива НАБУ задовільнили.

Холоднюк брав активну участь у реалізації схеми суддів Окружного адмінсуду Києва щодо захоплення влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.

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На скільки голову ДСА відсторонили від посади

Холоднюка відсторонили від посади лише на 2 місяці.

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці,

— повідомив ЦПК.

У чому підозрюють Холоднюка

Холоднюка, голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів підозрюють у створенні злочинної організації. Вони перешкоджали роботі Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За даними слідства, сам Холоднюк намагався незаконно залишитися на посаді, незважаючи на конкурс нового голови ДСА. Також він мав гарантувати лояльного до Вовка члена Вищої кваліфкомісії суддів.

Ця справа отримала назву "плівки Вовка", оскільки НАБУ опублікувало аудіозаписи розмов Холоднюка з Вовком та лояльним до нього членом кваліфкомісії суддів. На записах вони обговорювали конкурс на посаду нового глави ДСА.

3 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча прокуратура просила про заставу в розмірі понад 1 млн грн.

Про що говорили на "плівках Вовка"

У суді прокурор зачитав багато цікавих розмов фігурантів плівок. Ось деякі з них:

Вовк: "Друге, друге питання – скажи, будь ласка, чи посунулось питання по Зеновію (Холоднюку – 24 канал) зі зверненням до НАЗКу? Нам треба роз'яснення про наявність конфлікту інтересів у діях ВРП та Пушкаря (переможця конкурсу на посаду голови Держсудадміністрації – 24 канал) щодо організації конкурсу. Щоб сам цей конкурс й*бнути."

Вовк: "Омбудсмену і Холоднюку рекомендації дам я. Вам потрібно буде тільки запустити процес по Весельській і Щотці (члени Вищої кваліфкомісії суддів – 24 канал)."

Зверніть увагу! В озвучених прокурором розмовах фігурують й інші цікаві персонажі. До прикладу, Вовк розповідає, що його "про щось попросить" колишній заступник голови Адміністрації експрезидента Януковича Андрій Портнов.

