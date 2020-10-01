"Плівки Вовка": голову Держсудадміністрації відсторонили від посади
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Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка. Клопотання детектива НАБУ задовільнили.
Холоднюк брав активну участь у реалізації схеми суддів Окружного адмінсуду Києва щодо захоплення влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру протидії корупції.
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На скільки голову ДСА відсторонили від посади
Холоднюка відсторонили від посади лише на 2 місяці.
Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива НАБУ і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на 2 місяці,
— повідомив ЦПК.
У чому підозрюють Холоднюка
- Холоднюка, голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та інших суддів підозрюють у створенні злочинної організації. Вони перешкоджали роботі Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- За даними слідства, сам Холоднюк намагався незаконно залишитися на посаді, незважаючи на конкурс нового голови ДСА. Також він мав гарантувати лояльного до Вовка члена Вищої кваліфкомісії суддів.
- Ця справа отримала назву "плівки Вовка", оскільки НАБУ опублікувало аудіозаписи розмов Холоднюка з Вовком та лояльним до нього членом кваліфкомісії суддів. На записах вони обговорювали конкурс на посаду нового глави ДСА.
- 3 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, хоча прокуратура просила про заставу в розмірі понад 1 млн грн.
Про що говорили на "плівках Вовка"
У суді прокурор зачитав багато цікавих розмов фігурантів плівок. Ось деякі з них:
- Вовк: "Друге, друге питання – скажи, будь ласка, чи посунулось питання по Зеновію (Холоднюку – 24 канал) зі зверненням до НАЗКу? Нам треба роз'яснення про наявність конфлікту інтересів у діях ВРП та Пушкаря (переможця конкурсу на посаду голови Держсудадміністрації – 24 канал) щодо організації конкурсу. Щоб сам цей конкурс й*бнути."
- Вовк: "Омбудсмену і Холоднюку рекомендації дам я. Вам потрібно буде тільки запустити процес по Весельській і Щотці (члени Вищої кваліфкомісії суддів – 24 канал)."