"Червоною" вся територія України стала приблизно о 10:39. Закликаємо українців не ігнорувати сигнали тривоги та перейти у безпечне місце.

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В Україні – тривога

Вранці о 10:39 у всіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною став зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому "Моздок", що у Північній Осетії.Потенційно російські винищувачі можуть нести на борту гіперзвукові ракети "Кинджал".

Ця ракета може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Водночас її досить важко збити – ракета надзвичайно швидка та здатна маневрувати. Однак Повітряні Сили вже не раз демонстрували, що російське "аналогов нєт" піддається українській ППО. Попри це закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривогу.