По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. О 21:50 оголосили про відбої.

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Злітав носій "Кинджалів"

По всій Україні оголошували повітряну тривогу. Області "червоніли" через зліт російського МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал", які Росія використовує для атак на Україну.

Водночас про пуски не сповіщали. Моніторингові канали писали, що у повітрі 1 борт. Повітряні сили сповіщали про його зліт із аеродрому Саваслейка.

Крім цього, відомо, що Росія запустила по Україні ударні дрони – камікадзе типу "Шахед".

Пам'ятайте, що під час повітряних тривог потрібно перебувати у сховищах або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.