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      По Хмельницькій області від Зеленського балотується кандидат, замішаний у кримінальній справі

      98 Читать новость на русском
      Олена Копанчук
      Олена Копанчук

      Юрист Олена Копанчук, яка балотується від партії Володимира Зеленського "Слуга народу" по округу №189 Хмельницької області, виявилася фігуранткою кримінальної справи про розтрату бюджетних коштів.

      Компанія "Гірничодобувна компанія "Подільські кар'єри" керівником і єдиним співвласником якої з 18.04.2016 року є Олена Копанчук фігурант кримінальної справи про привласнення і розкрадання державних коштів в ПАТ "Сумихімпром", яке з 18.05.2018 року розслідується Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області (кримінальне провадження №12018200000000103), повідомляє Голос ЮА.

      Як випливає з даних Єдиного реєстру судових рішень, слідчі органи підозрюють компанію Олени Копанчук "Гірничодобувна компанія "Подільські кар'єри", а також ряд інших юридичних осіб, в підробці офіційних документів, зловживання посадовими особами службовим становищем та фіктивне підприємництво. В результаті чого сталося привласнення і розтрата коштів державного підприємства "Сумихімпром" на суму понад 3 млн гривень. Йдеться про фіктивні поставки низкою підприємств (в т.ч. компанією "Гірничодобувна компанія "Подільські кар'єри" Олени Копанчук) вапняку на ПАТ "Сумихімпром", хоча фактично сировину закуповували за істотно завищеними цінами через фірму посередника в Російській Федерації.

      Нагадаємо, що "Сумихімпром" є ключовим підприємством хімічної галузі України і займається виробництвом фосфатних мінеральних добрив. І хоча "Сумихімпром" є державним підприємством, операційний контроль над ним довго час здійснював Дмитро Фірташ. В його інтересах держкомпанія штучно доводилася до повного банкрутства з метою подальшої приватизації за безцінь. Так, при розмірі лише статутного капіталу в 434 млн гривень в 2018 році Фонд державного майна України оцінило поточну вартість "Сумихімпром" в 248 млн гривень.

      Ще одна компанія "Обзор", єдиним засновником якої є Олена Копанчук, займається видобутком піску, гравію, глини і каоліну в Хмельницькій області. Державна служба геології та надр України неодноразово проводила перевірки діяльності компанії "Обзор", в ході яких були виявлені численні порушення норм природокористування в сфері корисних копалин. Відомство навіть намагалося через суд анулювати спеціальний дозвіл на користування надрами №5023 від 15.10.2009, виданого ТОВ "ОГЛЯД", однак безрезультатно.

      Чоловік кандидата в депутати Володимир Копанчук в даний час є співвласником адвокатської компанії дружини "Копанчук і партнери" і компанії "Бедриковецкие сады", яка займається вирощуванням овочів і баштанних культур. Але в минулому був високопоставленим чиновником. Протягом 1999-2016 років працював на різних посадах в органах прокуратури України, зокрема, був старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого відділу прокуратури Хмельницької області та прокурором Хмельницького району. Останнє його місце роботи Володимира Копанука в слідчих органах посада заступника начальника слідчого відділу Управління з питань представництва інтересів громадян і держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України. Однак без видимих ​​причин він покинув службу в прокуратурі, що за часом збіглося з люстрацією в органах влади України.

      Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Олена Копанчук співзасновниця і співвласниця 12 юридичних осіб.

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      Теги: Новини політики Новини Хмельницького
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