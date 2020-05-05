По-звірячому познущалися чоловіки: у селі розповіли, хто міг вбити дитину під Харковом

Жінку, яку підозрюють у вбивстві дівчини у Харкові, суд помістив під варту на 2 місяці без права внесення застави. Однак знайомі родини запевняють, що дитину вбила не вона.

Близька знайома родини Лариса Семенихіна розповіла виданню "Город Х", що відрізати голову 13-річній дівчинці міг її чоловік-родич.

Раніше Вбивство у Харкові: сусіди розповіли ЗМІ про гулянку у будинку

За словами жінки, сім’я дівчинки не надто благополучна.

Там чоловіки люті в рідні: п'ють, наркотики вживають, а жінки – жертви. Причому не одне покоління,

– додала пані Семенихіна.

Вона розповіла, що батьки підозрюваної Тетяни померли давно, але брат має право на частину будинку, тому і живе там. Більше того, він часто влаштовує гулянки.

За словами Лариси, підозрювана у вбивстві дитини одна в сім'ї працювала, а чоловіки її використовували.

Брат зривав замки, третирував сестру і племінницю. Таня ж просила допомоги у поліції! Постійно зверталася, але кому вони потрібні,

– сказала жінка.

Пані Семенихіна розповіла, що двоюрідний брат Тетяни у 2004 році під впливом наркотиків убив батька і бабусю. Чоловік 15 років провів у в’язниці і минулого року його випустили.

А він, може, жив чи гостював у брата і сестри. Ті, хто знає цю сім'ю і їхню рідню, схильні думати, що мати, як і дівчинка, – жертви чоловіків алкоголіків-наркоманів, які живуть там всі купою. Я думаю, над Танею і донькою по-звірячому познущалися свої ж чоловіки,

– сказала Лариса.

Окрім того, Семенихіна запевнила, що сусіди не говорять всієї правди на камеру через сильний страх. "Їх теж можуть знайти з відрізаною головою", – пояснила жінка.

До теми Брат-пияк бив жінку та чіплявся до її доньки: деталі гучного вбивства дитини в Харкові

Жорстоке вбивство дитини під Харковом: що відомо

30 квітня у Харкові оголена жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини , в іншій – ніж. Її затримала поліція.

, в іншій – ніж. Її затримала поліція. Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки.

Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.

та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці. На момент затримання жінка була тверезою .

. Підозрювана не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.

Сусіди в селі відгукуються про неї добре , називають адекватною.

, називають адекватною. Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.

На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Перші кадри із зали суду над підозрюваною – дивіться тут.