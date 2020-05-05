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      По-звірячому познущалися чоловіки: у селі розповіли, хто міг вбити дитину під Харковом

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      Вбивство дитини під Харковом: хто вбив дитину, деталі
      Дитину жорстоко вбили 30 квітня / gx.net.ua

      Жінку, яку підозрюють у вбивстві дівчини у Харкові, суд помістив під варту на 2 місяці без права внесення застави. Однак знайомі родини запевняють, що дитину вбила не вона.

      Близька знайома родини Лариса Семенихіна розповіла виданню "Город Х", що відрізати голову 13-річній дівчинці міг її чоловік-родич.

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      За словами жінки, сім’я дівчинки не надто благополучна.

      Там чоловіки люті в рідні: п'ють, наркотики вживають, а жінки – жертви. Причому не одне покоління,
      – додала пані Семенихіна.

      Вона розповіла, що батьки підозрюваної Тетяни померли давно, але брат має право на частину будинку, тому і живе там. Більше того, він часто влаштовує гулянки.

      За словами Лариси, підозрювана у вбивстві дитини одна в сім'ї працювала, а чоловіки її використовували.

      Брат зривав замки, третирував сестру і племінницю. Таня ж просила допомоги у поліції! Постійно зверталася, але кому вони потрібні,
      – сказала жінка.

      Пані Семенихіна розповіла, що двоюрідний брат Тетяни у 2004 році під впливом наркотиків убив батька і бабусю. Чоловік 15 років провів у в’язниці і минулого року його випустили.

      А він, може, жив чи гостював у брата і сестри. Ті, хто знає цю сім'ю і їхню рідню, схильні думати, що мати, як і дівчинка, – жертви чоловіків алкоголіків-наркоманів, які живуть там всі купою. Я думаю, над Танею і донькою по-звірячому познущалися свої ж чоловіки,
      – сказала Лариса.

      Окрім того, Семенихіна запевнила, що сусіди не говорять всієї правди на камеру через сильний страх. "Їх теж можуть знайти з відрізаною головою", – пояснила жінка.

      До теми Брат-пияк бив жінку та чіплявся до її доньки: деталі гучного вбивства дитини в Харкові

      Жорстоке вбивство дитини під Харковом: що відомо

      • 30 квітня у Харкові оголена жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.
      • Жінка разом із донькою і братом жила у селі Подвірки.
      • Саме брат вранці 30 квітня звернувся до поліції та повідомив, що у сусідній кімнаті виявив обезголовлене тіло неповнолітньої племінниці.
      • На момент затримання жінка була тверезою.
      • Підозрювана не перебувала на обліку у психіатричній лікарні та не мала довідок про проблеми з психічним здоров’ям.
      • Сусіди в селі відгукуються про неї добре, називають адекватною.
      • Правоохоронці відкрили справу за статтею про умисне вбивство. Вона передбачає позбавлення волі від десяти років до довічного.
      • На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.

      Перші кадри із зали суду над підозрюваною – дивіться тут.

      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Жертви Поліція Кримінальні новини Вбивство дитини у Харкові Новини Харкова
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