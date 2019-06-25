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      Поблизу Горлівки був потужний обстріл: як бійці "Айдару" захищають українські кордони

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      Бойовики випустили понад півсотні мін по позиціях батальйону "Айдар" поблизу Торецька. Бійці кажуть, що це був найпотужніший обстріл за останній місяць. Вогонь відкрили раптово вранці.

      Наша розвідка доповідала, що у горлівського угруповання бойовиків відбулась ротація.

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      Російські найманці почали зранку бити одразу з декількох боків. Понад півсотні мін різного калібру. Приходи гранатометів та кулеметів навіть не рахували. Довелось "Айдару" примушувати ворога до миру.

      війна на донбасі
      Війна на Донбасі

      На скільки це можливо, ми стримуємось, тільки ведемо спостереження, але якщо вже є явна загроза – ми відповідаємо,
      – сказав боєць батальйону "Айдар" ЗСУ Віктор.

      Віктору – 59 років і 5 з них він на війні і чесно зізнається, що десь поступається фізично молодшим побратимам, але його досвід – не менш потужна зброя.

      війна на донбасі
      Український захисник Віктор

      "Ти не можеш бігати, але ти можеш взяти лопату і копати. Ти знову ж не можеш щось носити, але ти можеш наводити зброю, ти можеш стріляти", – розповів боєць батальйону "Айдар" ЗСУ Віктор.

      Бійці кажуть, у терористів відбулась ротація. До окупованої Горлівки зайшов сумнозвісний батальйон "Сомалі", яким колись командував бойовик "Гіві", що безславно загинув від рук своїх же. Це бандформування чудово знає "Айдар" і боїться, тому і гатить в усі боки.

      війна на донбасі
      "Айдар" захищає українські землі

      Били безладно. У будинки потрапили, два будинки загорілося, де цивільні люди живуть,
      – розповів       боєць батальйону "Айдар" ЗСУ "Шахтар".

      Ці будинки розташовані у сірій зоні, далеко від позицій "Айдару". Лише отримавши по зубах, російські найманці затихли. Айдарівці кажуть, що дуже добре ворога втихомирює старенький кулемет "Максим" 1939 року випуску.

      війна на донбасі
      Кулемет "Максим"

      У "Айдара" в цьому бою втрат не має. Вони готові до будь-яких провокацій ворога, хоч, і зізнаються, особливо ветерани батальйону – вже трішки втомились. Ще більше втомились їх рідні, що майже не бачать своїх батьків, чоловіків та синів.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Айдар Горлівка
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