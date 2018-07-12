Почали бити руками і ногами, – нардеп Пинзеник розповів подробиці про ДТП під Радою

Народний депутат від "Народного фронту" Павло Пинзеник прокоментував резонансну ДТП під стінами Верховної Ради ввечері 12 липня.

Відомо, що ввечері у четвер після закінчення роботи парламенту так звані "євробляхери" заблокували входи та виходи з парламенту. Таким чином вони хотіли змусити депутатів повернутись до роботи і ухвалити потрібний їм закон.

Читайте також: "Буде бійка": якими є настрої "євробляхарів", що протестують під Радою

Пізніше стало відомо, що неподалік від будівлі Верховної Ради сталась ДТП за участі автомобіля, в якому перебував нардеп від "Народного фронту" Павло Пинзеник та ще двоє його колег депутатів.

Нардеп Пинзеник розповів деталі інциденту в ефірі "112 Каналу".

Їхали по вулиці Інститутській в автомобілі, який належить мені на праві приватної власності. Десь перед поворотом на вулицю Шовковичну направо на автомобіль кинулись так звані мітингарі з наміром його зупинити. Почали бити руками, ногами і важкими предметами, розбили скло заднього виду, намагались зупинити і проникнути в автомобіль через двері чи розбите заднє скло,

– стверджує депутат.

За його словами, щоб зупинити автомобіль, на капот кинувся один із мітингарів.

"Автомобіль, звичайно, зупинився і після того був заблокований. Деякий час ми провели заблоковані мітингарями під охороною працівників поліції, після чого були безпечно виведені з місця події", – додав Павло Пинзеник.

Він зауважив, що на його авто мітингувальники кинулись із криками та закликами повертатись у Раду і приймати закон про розмитнення авто на єврономерах, але потім вимоги змінились до погроз "повісити на найближчому дереві".

Нардеп запевняє, що у чоловіка, який опинився на капоті його автомобіля, ймовірно, немає перелому ноги, оскільки він бачив, як той "власними руками-ногами зліз і пішов".

Пинзеник уточнив, що за кермом був його помічник. Загалом в авто перебувало 4 людини: сам нардеп Павло Пинзеник, нардепи Олег Кришин та Олена Масоріна і водій-помічник.

Дивіться відео про ДТП з автомобілем Павла Пинзеника біля Верховної Ради 12 липня: