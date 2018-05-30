22:28
30 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
27°C 10°C
  • четвер
    29°C 17°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    25°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Трамп нікого не любить більше Путіна. Сувенірка російського мундіалю
Вєсті Кремля
22:36, 29 травня
Вєсті.UA. Реформи від Марковича. Дива Насірова
Вєсті.UA
21:46, сьогодні
Чому детектори брехні для ДБР ставлять під сумнів належність доказів по всій Україні
ЦРУ
09:00, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Програми Грані правди
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели

Грані правди 175 Читать новость на русском

Если составить список того, чему должен научиться украинец, то на первой строчке должна стоять злопамятность.

Всепрощение – прекрасная христианская традиция, которая способна похоронить государство. Скандал в масштабах страны забывается через неделю. Грандиозный скандал – через полторы. Ни одно журналистское расследование не способно отправить политика в отбой. Мы продолжаем жить в стране, в которой нет института репутации

Читайте також:  Близорукость россиян: как система пустила под нож всех, у кого особое мнение

Мы не помним ничего. Можно подписывать невыгодные газовые контракты с Кремлем и продолжать накапливать рейтинг. Можно брать взятки в прямом эфире и получать награду от главы МВД. Можно жить в элитном доме на 400 "квадратов" и врать на всю страну, что аренда стоит 200 долларов в месяц. И разве что-нибудь из этого повлияло на судьбу Тимошенко, Мосийчука или Ляшко?

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко

Игорь Кононенко продолжает вершить судьбы фракции БПП – публичные обвинения Айвараса Абромавичуса забыты. Геннадий Кернес рулит Харьковом – его участие в сепаратистских тусовках прощены. "Оппозиционный блок", чьи однопартийцы носят в Крыму партбилеты "Единой России", продолжает раскачивать страну на досрочные выборы – потому что небезосновательно надеется на реванш.

Быть может, причина в том, что украинские территории слишком долго были частью чужих империй и население привыкло воспринимать категорию "права" как нечто враждебное, обслуживающее интересы метрополий.

В итоге обыватель привыкает судить обо всем с помощью категорий "наши" и "чужие". И уж коли "наши", то прощать можно все, объясняя любые ошибки кумира враждебными происками либо же универсальным "а кто не ворует".

А потому любой скандал в лучшем случае способен усилить антирейтинг политика, но не способен уменьшить рейтинг. Способен увеличить число тех, кто его изначально "своим" не считал, но не способен поколебать тех, кто изначально его поддерживал.

Олег Ляшко
Олег Ляшко

Но это объяснение все равно слабо тянет на роль оправдания. Потому что злопамятность – это не про Европу и даже не про демократию. Это про главный залог выживания организма. Это сродни прививки, когда борьба с легкой формой инфицирования делает невозможным повторное заражение. Да, вирус время от времени мутирует, и процедуру приходится повторять. Но это лишь подтверждает общую закономерность.

"Своих" вирусов не бывает, равно как и "чужих". Все определяет функционал: если явление скомпрометировано, то оно должно быть отторгнуто. Именно из-за того, что эта схема у нас не работает, те же досрочные выборы почти не приводят к обновлению власти. Спрос на новые политические силы проигрывает привычке верить старым.

И в обществе так и не появилось желание мерить всех одной правовой гребенкой – когда простое несоответствие доходов расходам хоронит политика под большой могильной плитой.

И при этом я не питаю иллюзий: правовая культура – дело десятилетий. Поколенческий водораздел, который должен отличать детей от их родителей. Это нечто из категории "рацио" – то, что воспитывается долго, последовательно и скучно. И именно поэтому я продолжаю надеяться на злопамятность. Ту самую, которая остается главным дефицитом в стране. Потому что она – как и любая эмоция – способна прорости быстрее и проявиться раньше.

Читайте також:  Почему так трудно победить коррупцию

Рыбка Дори с памятью в семь секунд – хороший персонаж для мультфильма. Но ее философия губительна для страны, которая пытается вырваться из замкнутого круга собственных ошибок.

Злопамятные люди – прекрасны. Знайте это.

Автор: Павло Казарін
Теги: Новини політики Грані правди Відеоблоги
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
сьогодні, 22:01 Головні новини 30 травня: Бабченко живий, відмова Росії від звільнення заручників, ціна на газ
1072
Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
сьогодні, 22:00 Инсценировка смерти Бабченко показала, что у нас тыла нет
Володимир Шередега 640
Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
сьогодні, 15:35 Скільки потрібно пити рідини, щоб добре почуватися: проста формула
4884
Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
сьогодні, 21:00 Почему украинцы забывают резонансные скандалы с топ-политиками за полторы недели
Павло Казарін 175
Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
сьогодні, 20:01 Розсіяний склероз – хвороба молодих: симптоми, причини та діагностика
Оксана Вербіцька 630
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук