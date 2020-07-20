В Україні працюють над законопроєктом про податкову амністію. Хочуть закликати українців задекларувати неоподатковані доходи та майно.

Майже чверть ВВП або 846 мільярдів гривень в Україні перебувають у тіні, тобто не декларуються та не оподатковуються. Це зокрема готівкова тіньова економіка (19,7% ВВП) та домашнє виробництво товарів для власного кінцевого використання, тобто – негрошова тіньова економіка (4,1%). Таке дослідження провели в компанії Ernst & Young, пише пресслужба НБУ.

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Щоб частково вирішити цю проблему, в Раді розробляють законопроєкт, який дозволить вивести із тіні незадекларовані товари. Якою буде податкова амністія та які існують ризики для українців – читайте у матеріалі 24 каналу.

Для кого податкова амністія

Про податкову амністію говорять давно і пропонували її в різних редакція. Голова профільного комітету Данило Гетманцев в інтерв’ю Ліга.нет розповів, що буде в новому законопроєкті, який подадуть до Ради найближчим часом.

Що підпадає під податкову амністію

Це доходи та активи, які людина, отримавши чи придбавши, не задекларувала. Тобто, якщо весь час ваша зарплата була "біла", тобто повністю офіційна і ви при цьому не отримували гроші "в конверті", то вам нема що декларувати. Проте, якщо частину доходу ви таки отримували "в конверті" або купили товар, нерухомість, машину, техніку, не сплативши податки за вашою ініціативою чи ініціативою продавця, тоді податкова амністія для вас.

Тож під податкову амністію підпадають неоподатковані активи та доходи:

зарплата в конверті;

зарплата за кордоном без офіційного працевлаштування;

корпоративні права;

майно;

гроші на закордонних рахунках;

інші доходи.

Що не підпадає під податкову амністію:

незаконно отримані гроші;

крадіжки;

хабарі.

До прикладу, якщо чиновник хоче скористатися податковою амністією і відбілити доходи, які не вказав у своїй щорічній декларації, то це вважатиметься хабарем і каратиметься кримінальною відповідальністю. А от свої доходи до чиновницької посади він відбілити може без проблем.

Кого стосується податкова амністія

Податкову амністію можу ввести вже з 2021 і вона буде добровільною. Тобто лише українці, які захочуть відбілити свої доходи, активи та майно, будуть звертатися до цього інструменту.

Проте пізніше, ймовірно, з 2022 декларування можуть зробити обов'язковим для всіх. Гетманцев зазначив, що це поки не часі й тому зараз важливо почати із добровільного декларування.



Данило Гетманцев про податкову амністію / Фото Української правди

Особисто я – прихильник загального декларування, і ми до цього прийдемо, рано чи пізно. Однак, ми прийшли до висновку, що на даному етапі, ми повинні починати з пряника,

– сказав Гетманцев.

У скільки податкова амністія обійдеться українцям

Попри назву податкова амністія не означає автоматичного "прощення" несплачених податків. Задекларувавши доходи чи майно, доведеться заплатити податок, хоч і значно нижчий, ніж мали б.

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Ставки оподаткування при податковій амністії:

Гроші на банківському рахунку – 5%;

Гроші і активи за кордоном – 9%;

Готівка в Україні – 18%;

Корпоративні права в Україні чи за кордоном – 0%.

Крім того, запропонують ставку у 2,5%, якщо людина погодиться вкласти "відбілені" гроші в ОВДП (облігації внутрішньодержавної позики). Гетманцев каже, що під це буде спеціальний випуск від Мінфіну.

Чи нестимуть українці відповідальність за приховані доходи

Амністія звільняє від відповідальності за статтею 212, 212-1, ухилення від оподаткування, адміністративної та фінансової відповідальності за фінансові правопорушення,

– запевняє Гетманцев.

Крім того, додає нардеп, декларації не можуть бути використані як докази, ні в якому судовому процесі і ні при якому слідстві, навіть в цивільному.

Як податкова амністія допоможе українській економіці

Ми вже згадували, що чверть економіки України знаходиться в тіні. Податкова амністія повинна зменшити цю частку.

Ще однією важливою ціллю є залучення додаткових грошей в бюджет. Гетманцев пояснив, що очікують отримати 5% від сум, які будуть амністовані в держбюджеті. Більше того, бізнес чи гроші, які "відбілили" вийдуть із тіньової економіки і, циркулюючи, приноситимуть більше грошей.

Ми працюємо над тим, щоб запровадити це як елемент, скажімо, залучення додаткового капіталу в економіку України,

– сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ще одним важливим наслідком податкової амністії може стати краще розуміння реальної ситуації з економікою України. Від того зможуть ефективніше прораховувати бюджет.

Чи буде податкова амністія ефективною в Україні

Гетманцев вважає, що податкова амністія в Україні буде успішною, тому що:

Це перша податкова амністія за всі роки незалежності, тому буде попит на неї у людей, які не хочуть порушувати податковий закон.

Користуватися нелегальними грошима за кордоном та в Україні стає важче, тому необхідність їх "відбілити" буде.

Проте юристи зазначають, що перш ніж вводити податкову амністію, варто реформувати податкову реформу. Адже законом можуть скористатися у подактовій, вимагаючи хабарі від бізнес, чи тиснучи на нього.

Крім того, невідомо як багато людей скористаються такою ініціативою від держави. В Україні значна недовіра до органів влади та чиновників: до прикладу у лютому рівень недовіри до державного апарату склав 77% за опитуванням Центру Разумкова. Тож не всі українці зможуть довіритися державі та задекларувати свої доходи та майно.

Досвід інших країн

Податкова амністія – не винахід України. До неї свого часу вдавалися як розвинені держави, так і ті, що розвиваються. Гетманцев зазначив, що український варіант розробляють на основі свіжих прикладів з Індонезії та Аргентини.

Приклад Індонезії

Індонезія, одна з найбільших економік Південно-Східної Азії. Країна запровадила програму податкової амністії, щоб повернути активи в країну, які вивели в офшори.



Програма податкової амністії в Індонезії / Фото The Conversation

Програма включає податкові пільги та імунітет від судового переслідування за те, що громадяни задекларують неоподатковані доходи. Її запустили ще в липні 2016 року і доходи у бюджет справді зросли.

В Індонезії великий розрив між багатими та бідними. Хоча багаті люди складають лише 1% населення Індонезії, вони володіють половиною загального багатства країни. Уряд Індонезії підрахував, що понад 303 мільярдів доларів утримуються багатими індонезійцями в офшорних зонах, таких як Сінгапур, Гонконг та Британські Віргінські острови. Вивід такого капіталу за межі Індонезії призвів до постійного дефіциту бюджету.

Яке оподаткування пропонували в Індонезії:

2% на внутрішні активи та 4% на офшорні активи за перші три місяці;

3% та 6% на наступні три місяці;

5% та 10% за останні три місяці.

Програма діяла 9 місяців. Крім того в учасників не вимагали декларувати походження доходів, а також звільняли від судового переслідування. Єдина вимога – ці гроші перевести в конкретні інвестиційні інструменти, підготовлені індонезійськими фінансовими органами, такі як державні та корпоративні облігації, колективні інвестиційні договори та інвестиції у нерухомість.

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Програму називають однією з найуспішніших у світі, хоча є критики. Програму звинувачують у надто лояльному ставленні до тих, хто ухилявся від податків, а також у несправедливості щодо тих, хто стабільно платить податки.

За 9 місяців до програми приєдналися майже мільйон індонезійців і задекларували 366 мільярдів доларів. Це 40% ВВП країни.