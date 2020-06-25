Прем'єр-міністр Шмигаль пообіцяв створити 500 тисяч робочих місць і дати заробіток тим, хто його втратить через карантин. Але, чи з'явиться у безробітних українців нова робота завдяки владі – це ще питання. Що точно уряд планує втілити, так це найближчим часом витягти з ваших кишень ще трохи грошей.

Зокрема, обкласти новим збором при купівлі смартфонів, планшетів, ноутбуків, телевізорів і навіть офісного паперу. Про це йдеться у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

Варте уваги Новий "податок" на смартфони, телевізори та планшети: коли і для чого введуть в Україні

Варто зазначити, що ця ідея спала на думку не уряду Шмигаля. Закон про запровадження цього податку на телевізори ухвалили ще у 2018 році за ініціативою тодішнього прем'єра Гройсмана. Саме він вносив цей законопроєкт у Верховну Раду, яка більшістю голосів його і підтримала.

І найбільше голосів за цей законопроєкт дала фракція БПП. Особливо відзначився депутат Олександр Співаковський, який перед цим особисто лобіював введення цього податку на телевізори і смартфони.



Колишній нардеп Олександр Співаковський / Фото "Голос України"

В чому ж ідея цього нового податку?

Автори закону вважають: в Україні треба захищати авторські права на музику, фільми і книги від незаконного копіювання. Тому вирішили боротися з піратами "килимовим бомбардуванням", обклавши всю електроніку, на якій щось можна слухати, дивитися або читати, додатковим збором.

Передбачається, що тепер при ввезенні кожного такого пристрою – чи то телевізор, чи смартфон, фірма-імпортер має заплатити додатково 2,5% його вартості. В іншому разі, цей товар митниця просто не пустить в Україну.

Ну, а сплативши на кордоні цей збір, як ви розумієте, імпортер просто потім закладе його у кінцеву ціну в магазині, і попросту перекладе його на вас. Відтак, після введення цього податку вартість електроніки може зрости, а ви трохи збіднієте.

Куди ж підуть гроші, які ви додатково викладатимете при купівлі телевізору чи нового iPhone? Згідно з законом, їх отримуватимуть 2 громадські організації – Український музичний альянс та Всеукраїнська агенція авторських прав.

А вони вже шукатимуть письменників, режисерів та музикантів, як в Україні, так і по всьому світу, і їм віддавати частину зібраних грошей. При цьому, значну частину коштів вони залишатимуть на власні потреби. А в разі, якщо не знайдуть виконавця чи автора, то і ці гроші теж залишать собі.

Зверніть увагу У Києві будують ТРЦ прямо на дорозі: хто за цим стоїть – фото, відео

Так само цим додатковим збором планується обкласти не лише електроніку, а й офісний папір та копіювальну техніку. Чому? А раптом ви завантажите з інтернету текст якоїсь книжки, видрукуєте і розмножите її на ксероксі?

Відтак, з кожної пачки паперу пропонується додатково брати 2% її вартості, а на кожний копіювальний апарат додатково накинути 3% його ціни. І байдуже, що ви на папері не книжку видруковуєте, а пишете заяву про прийом на роботу або пишете власне оповідання.

З вас все одно братимуть гроші, щоб потім, можливо, якщо вдасться, віддати їх авторам книжок, яких у цій громадській організації керівництво самостійно визначить. Нікого не цікавить, що хоч закон спрямований проти піратів, натомість ви сумлінно платите за книжки, фільми чи музику, купуючи їх на платних сервісах онлайн. І при цьому ж, ви маєте платити тепер і за себе, і за них.

Навіть якщо хтось користується піратським контентом, то автори закону разом з його лобістами вирішили, що страждати, тобто платити, мають усі. Навіть якщо на своєму телевізорі ви взагалі не дивитесь фільми, а дивитесь лише інформаційні програми 24 каналу.

І навіть, якщо на своєму смартфоні ви не слухаєте музику, а лише заходите в пошту і спілкуєтесь з друзями в соцмережах, ви все одно маєте заплатити відступні для цих 2 маловідомих структур.

Пірати і далі нічого не платитимуть

Бо податок цей був вигаданий майже 20 років тому, коли піратство в Україні справді було масштабним. Відтак, боротися з ним можна було лише обклавши кожний відеомагнітофон чи комп'ютер, чистий компакт-диск чи відеокасету спеціальним збором. Але це було 20 років тому.

Сьогодні технології розвинулись настільки, а доступ до легального контенту так подешевшав, що все більше людей качають музику не з піратських сайтів, а з платних музичних сервісів телефонів. А улюблені фільми і серіали дивляться, купуючи доступ до цифрового телебачення.



/ Фото A. Side

Ну а якщо хтось і розміщує піратський контент у мережі, то набагато простіше і швидше просто заблокувати його сайт і вирахувати власника через точку доступу в інтернеті. Адже саме для цього ми як платники податків ще й утримуємо за свої гроші цілий підрозділ кіберполіції в структурі МВС.

Проте вас, якщо щось любите читати, слухати чи дивитись, тепер змусять платити двічі: вперше, коли ви купуєте телевізор чи смартфон, а потім, коли ви легально купуєте музику, фільми чи книги. А пірати і далі нічого не платитимуть.

При цьому, очевидно, що з введенням нового збору зросте і кількість контрабандно ввезеної електроніки. Оскільки збільшення мит завжди призводить лише до виникнення схем, як ці мита обійти. Такий сюрприз готує уряд незабаром, бо введенню цього податку просто завадив карантин.

А тепер, як тільки він послабиться, то Кабмін, виконуючи закон прийнятий попередниками, змушений буде ввести його в дію. Давши 2 організаціям можливість сісти на багатомільйонні потоки, які наповнюватимуться з ваших кишень.

Читайте також Новий скандал з Порошенком: чому ДБР взялось за картини політика

До речі, свого часу це хотів зробити ще Дмитро Табачник – міністр освіти в часи Януковича. Саме він та його оточення проштовхувало цю ідею податку на телевізори. Але втеча з України завадила Табачнику накинути на громадян ще й це ярмо під вивіскою захисту авторських прав.

За нього половину роботи зробили Гройсман і партія Порошенка. І якщо "Слуги народу" не хочуть повторити долю всіх перелічених персонажів, то їм варто було цю відмовитись від впровадження від цієї схеми збору грошей. І не дратувати людей в ці і так не прості часи.