"Подив і обурення": Луценко невдоволений закриттям справи проти нардепа Довгого

Генпрокурор України Юрій Луценко критично висловився про рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття кримінального провадження щодо нардепа від фракції "Воля народу" Олеся Довгого.

Про це генпрокурор написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що кримінальне провадження щодо нардепа Олеся Довгого закрито 22 грудня у зв'язку з тим, що НАБУ і САП вичерпали можливості доказової бази, щоб встановити вину політика.

Луценко наголосив, що вважає рішення САП про закриття справи проти Довгого неприйнятним.

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Рішення процесуального керівника у кримінальному провадженні про його закриття "у зв’язку з неможливістю встановити достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримання" викликає і подив, і обурення,

– мовиться у повідомленні Луценка.

Глава ГПУ запевнив, що докази у справі проти Довгого є та "їх чула вся країна, і на їх основі ВР зняла недоторканність з депутата".

Відтак, за словами Луценка, 28 грудня прокуратура Києва зареєструвала провадження за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ст. 191 ККУ) під час відчуження понад тисячі гектарів столичної землі на острові Жуків через так звані кооперативи.

Нагадаємо, 11 липня 2017 року Верховна Рада підтримала зняття недоторканності з нардепа Олеся Довгого і надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.



Справа проти Довгого стосується виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках, коли політик був секретарем Київської міської ради. Його звинувачували у зловживанні службовими обов'язками з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок заказника "Острів Жуків".