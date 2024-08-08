Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що, на його думку, ситуація в Курській області абсолютно спланована операція. Ймовірно, вона готувалась заздалегідь, зокрема нещодавня заява Кирила Буданова про загрозу для України з півночі, могла спрацювати як дезінформація ворога через медіа. Сили оборони могли перекидати свої війська, а противник думав, що вони для оборони, а не наступу.

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Росія була не готова

Олександр Мусієнко зазначив, що фактор несподіванки на території Росії в Курській області спрацював.

Росія була не готова до того, що ті підрозділи, які ми бачимо, можуть там з'явитися і що буде прорив кордону. Це успішне планування та реалізації,

– наголосив він.

Росія протягом 2023 – 2024 років укріплювала свої кордони, однак це не допомогло окупантом. На думку керівника Центру військово-правових досліджень, найбільшою помилкою росіян є те, що вони втягнулися в затяжну, важку війну, до якої не готувалися, адже ворог очікував на швидку перемогу.

Чи перекидатиме Росія війська із гарячих напрямків

Мусієнко вважає, що противник може залучити для оборони Курської області свої резерви, які, ймовірно, планував використовувати на Донеччині чи Харківщині.

Чи просувається противник на Донеччині: карта

"Росія вже зараз може перекидати ті сили, які в перспективі могли б поїхати під Покровськ, Торецьк чи під Часів Яр. Ці війська не поїдуть на Схід, а будуть відправлені у Суджу та довколишні села", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Він додав, що поки немає підтвердженої інформації, що окупанти переміщають війська із Донеччини у Курську область. Проте, можливо, певні зміни на фронті будуть і Росії доведеться відтягувати частину своїх сил.