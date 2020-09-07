Подолали: глава Житомирської ОДА каже, що незаконного видобутку бурштину вже немає
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко стверджує, що незаконного видобутку бурштину в регіоні зараз немає. Він запевняє, що це явище вдалося подолати.
За його словами, Держгеокадастр готує 23 ділянки, які виставлять на аукціон. Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Яка ситуація з видобутком бурштину на Житомирщині
Віталій Бунечко стверджує, що боротьба з незаконним видобутком бурштину в Житомирській області пройшла успішно.
Ми подолали це ганебне явище у Житомирській області. Маю величезну надію, що бурштин видобуватиметься в межах закону,
– сказав чиновник.
Він також нагадав, що раніше схвалений закон про врегулювання видобутку бурштину не досконалий, але в нього можна вносити зміни.
Бунечко також припустив, що вказані 23 ділянки викуплять ті, хто раніше там нелегально видобував бурштин. Він закликав робити все за законом, аби "не залишати кратерів, а здійснювати рекультивацію земель, отримувати законно доходи, платити податки".
Як зараз законодавчо регулюється видобуток бурштину
- У грудні 2019 року Верховна Рада схвалила закон про видобуток бурштину.
- Він передбачає введення єдиних дозволів на розвідку з правом видобутку, які продаватимуться через електронні аукціони ProZorro.
- У лютому цього року парламент уп'ятеро знизив ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, з 25% до 5%.
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