Голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко стверджує, що незаконного видобутку бурштину в регіоні зараз немає. Він запевняє, що це явище вдалося подолати.

За його словами, Держгеокадастр готує 23 ділянки, які виставлять на аукціон. Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Яка ситуація з видобутком бурштину на Житомирщині

Віталій Бунечко стверджує, що боротьба з незаконним видобутком бурштину в Житомирській області пройшла успішно.

Ми подолали це ганебне явище у Житомирській області. Маю величезну надію, що бурштин видобуватиметься в межах закону,

– сказав чиновник.

Він також нагадав, що раніше схвалений закон про врегулювання видобутку бурштину не досконалий, але в нього можна вносити зміни.

Бунечко також припустив, що вказані 23 ділянки викуплять ті, хто раніше там нелегально видобував бурштин. Він закликав робити все за законом, аби "не залишати кратерів, а здійснювати рекультивацію земель, отримувати законно доходи, платити податки".

Як зараз законодавчо регулюється видобуток бурштину

У грудні 2019 року Верховна Рада схвалила закон про видобуток бурштину.

Він передбачає введення єдиних дозволів на розвідку з правом видобутку, які продаватимуться через електронні аукціони ProZorro.

У лютому цього року парламент уп'ятеро знизив ставку рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, з 25% до 5%.

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Зверніть увагу! Через незаконний видобуток бурштину Україна втрачала десятки мільярдів гривень щорічно. Він почався ще на початку 90-их років. Однак піку незаконна діяльність досягла після 2014 року. Найбільше бурштин видобувають у Волинській, Житомирській та Рівненській областях.