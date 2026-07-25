БпЛА подолали понад 2000 кілометрів: ССО уразили Тюменський НПЗ

У ніч на 25 липня було атаковано Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області Росії. Над цим працювали підрозділи Deep Strike ССО у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Чорна іскра".

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ. Які наслідки ураження Тюменського НПЗ? Дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів до Тюменського НПЗ. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало. Після удару на території заводу спалахнула пожежа. Зверніть увагу! Це повторне ураження Тюменського НПЗ українськими ССО. Попередній успішний удар був 20 червня. Тюменський НПЗ – великий НПЗ Росії з потужністю переробки до 9 мільйонів тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного пального.