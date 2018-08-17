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Подорожчання логістики викликано безкарністю і безвідповідальністю "Укрзалізниці"

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / agroportal.ua

Причиною зростання витрат вантажовідправників є пануюча на "Укрзалізниці" безкарність і безвідповідальність, а також відсутність контролю за обґрунтованістю вантажних залізничних тарифів.

Про це заявив глава Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Руслан Богданов, виступаючи на нараді в Державній регуляторної службі, пише Мінпром.

Він піддав різкій критиці доводи представника "Укрзалізниці" про те, що підставою і причиною для ініціювання змін об'єднання класів тарифів є постійно виникаючі конфлікти з клієнтами, що пов'язані з адмініструванням в документах.

"Друге – це дійсно ріже слух. Коли представник "Укрзалізниці" каже, що ми залишаємося в балансі, змінюючи тарифи для класів, проводячи об'єднання уніфікації, підвищуючи для одних і знижуючи для інших. Але при цьому загальні доходи залишаються в базі. Ви мене вибачте, коли мова йде про збільшення тарифів для 92% споживачів, а для 8% зменшення, мені незрозуміло, про яке збереження бази ми говоримо. Це просто примітивна маніпуляція", – сказав він.

Глава федерації звернув увагу на те, що проект наказу Міністерства інфраструктури "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів" передбачає зростання тарифів для наймасовіших вантажів 1-го класу в два рази. "При цьому ми вже мали індексацію тарифів на 15% з листопада місяця, збільшення в 2,5 рази з лютого місяця 2018 року вартості піввагонів з 200 грн до 542 грн на добу. І ще на 10% в липні, до 600 грн на добу", – зазначив Р.Богданов.

Разом з тим він підкреслив, що збільшення витрат вантажовласників не привело до зміни ситуації на залізниці. "У нас тільки погіршилася ситуація з дефіцитом локомотивів, який досягає 100 одиниць, що призвело в травні-липні до незабезпечення потреби ряду ТЕЦ вугіллям. Почастішали випадки кидання вагонів на шляху і прострочення термінів доставки вантажів. За офіційними даними УЗ, середній оборот вагона збільшився з 9,3 доби до 10,2 діб. При таких показниках потреба в піввагонах збільшується на 7 тисяч одиниць робочого парку. При цьому заходи щодо поліпшення оборотності мінімальні, а втрати через збільшення обороту просто перекладаються на вантажовідправника", – заявив Р.Богданов.

"Зараз йде методична маніпуляція вмістом цих тарифів, яка веде до того, що вартість перевезення в кінцевому рахунку для споживача зростає", – резюмував глава Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів". За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", запропонована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат вантажовласників в грошовому вимірі на 5,3 млрд грн на рік.

Теги: Тарифи Міністерство інфраструктури Володимир Гройсман Укрзалізниця металургія
Джерело: 24 Канал
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