Подорожі Україною: Київщина, яка вразить і закохає у себе

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – Київ та область.

Тут зосереджені пам’ятки архітектури і дива природи, сучасні клуби й історичні музеї. На Київщині кожен знайде відпочинок до смаку.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Київська область: які місця варто відвідати

Київ

Київ часто називають новим Берліном. Все через те, що тут протікає найсучасніше життя країни: клуби, тусовки, модні галереї. Але разом з тим у Києві збережена вся традиційність нашої держави. Виїхавши за місто, можна знайти безліч неймовірних природних місць.

Київський Монмартр. Починайте прогулянку столицею з прекрасного Подолу. Як в Парижі Монмартр, так у Києві Андріївський узвіз. Автентична столична вуличка, яка підіймається різко вверх. Тут збереглася прекрасна старовинна архітектура, серед них і дерев’яні будинки. На тротуарах продають картини та різні вироби народних майстрів. Хоч велика частина цього – кітч, але можна знайти й справді мистецькі перлини.



Андріївський узвіз

Саме на Андріївському узвозі скандальний театр на Подолі. А також музей Булгакова і його пам’ятник. До вашої уваги також музей однієї вулиці, присвячений узвозу. Тут неймовірно гарний оглядовий майданчик. А завершує узвіз прекрасна Андріївська церква. Саме тут знімали культовий український фільм "За двома зайцями", тож поруч стоїть пам’ятник героям стрічки.

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Якщо пройти трішки далі, можна оглянути справжні руїни Десятинної церкви – першого кам’яного храму Київської Русі. Оригінал храму знищений ще під час монгольської навали у 1240 році. У 1842 році християнську святиню відбудували. Але радянська влада знищила храм, як і безліч інших церков і соборів…З 2000-х років на місці руїн працювали археологи. Туристи можуть прогулятися поруч з фундаментом, відчути дух минулих років.

Труханів острів. Велич Києва безпосередньо пов’язана з Дніпром. Тож прогулянка до ріки – обов’язковий пункт для гостей міста. Ми радимо відвідати Труханів острів. Потрапити на нього можна через пішохідний міст, який неймовірно гарно підсвічується. З острова відкривається прекрасний краєвид. Якщо зайти далі, ви знайдете чудові місця для відпочинку. Також тут облаштований пляж і достатньо кафе, які запропонують смачні страви та напої.



Ввечері міст світиться різними кольорами

Також варто оглянути Золоті ворота – головну браму стародавнього Києва. Достеменно невідомо, який вигляд мали ворота. Але зараз до уваги відвідувачів відреставрована прекрасна будівля, надбрамна церква і укріплення. Тут же діє музей.



Золоті ворота

Прогуляйтеся вуличками, які відходять від Золотих воріт. Забредіть у дворик з воронами, огляньте дивовижні мурали. А завершити мандрівку радимо на Пейзажній алеї: дивовижні фігурки у поєднанні з краєвидами на місто не залишать байдужими нікого.

Це дуже скорочена версія того, що можна побачити у столиці. Але й навколо Києва безліч цікавих місць.

Чорнобиль

Почнемо з екстриму? Чорнобильська зона є одним із найпопулярніших напрямків серед іноземних туристів в Україні. То чому б і нам не оглянути це моторошне, але таке цікаве місце. У жодному разі не пробуйте пробратися у зону самостійно, це незаконно і небезпечно для життя. Зате є організовані одно- і дводенні екскурсії для усіх охочих. У першому випадку ви проведете у зоні відчуження цілий день. У другому дозволять навіть заночувати у Чорнобильській зоні, тож часу для самостійного дослідження буде більше.



Моторошне, але захоплююче місто

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Київське море

Якщо ж такий екстремальний відпочинок не для вас і більше хочеться відпочити на природі – вирушайте на так зване Київське море. Це величезне водосховище, утворене гребнею Київської ГЕС.

Зараз навколо водосховища побудовано чимало баз відпочинку. Люди приїжджають сюди поплавати та позасмагати. А чудові переважно соснові ліси навколо Києва додадуть оздоровчого ефекту відпочинку.

Також за Києвом можна гарно відпочити на Десні. Є бази відпочинку і приватні садиби, а можна розкласти намет прямо на мальовничих берегах річки.



Блакитне озеро

Або ж на Блакитному озері у селі Підгірці. Ця водойма за 24 км від Києва є однією з найгарніших в області. В’їзд на машині тут платний, а от пляж є безкоштовний і платний. Приємно, що безкоштовна частина також обладнана для відпочинку. Є чистий пісок, роздягальні.

Парк Київська Русь

Для тих, хто хоче відчути історію, радимо відвідати парк Київська Русь. Всього за 30 кілометрів від столиці на вас чекає комплекс, який повністю відтворює Стародавній Київ. При створенні комплексу, використовувалися справжні наукові дані і дослідження.



Відчуйте себе у давнині

На території парку можна оглянути дитинець Стародавнього Києва, спробувати страви за стародавніми рецептами.

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Печери

Київщина не багата на природні печери. Однак саме тут, у селі Ходосівка є доволі велика печера Геонавт. Її довжина – 60 метрів.

Печера є абсолютно природною і складається із двох залів. Місцями тут дуже вузько, тож людям з крупною тілобудовою варто бути обережними. Загалом ця печера вважається безпечною для відвідувачів. На стінах печери є барельєфи, походження яких невідоме.



Підземний монастир

Також у Київській області є підземний монастир. Він розташований у селі Буда. Чоловічий печерний монастир неподалік розташовувався з давніх часів. Але лише недавно деякі з печер були знайдені. Тут проводяться археологічні розкопки.

Тропіки на Київщині

Насамкінець хочемо розповісти про унікальне місце на Київщині. Приблизно за 40 км від столиці у селі Рожни можна знайти справжні тропіки. Селекціонер Анатолій Патій створив величезну теплицю, яку радо показує відвідувачам.



Півгодини за Київ – і ви у тропіках

Потрапивши сюди, ви вживу побачите, як ростуть мандарини, лимони, ананаси, кава, інжир. І навіть справжнісінькі маленькі банани. Цей сорт ввів селекціонер і назвав київськими. Всього тут понад півсотні рослин, які ростуть у тропіках.

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Фото: з відкритих джерел

Київщина чарівна: тут можна милуватися архітектурою, вивчати історію в музеях, відвідувати старовинні храми і відпочивати на природі. Мандруйте Україною!