Подорожі Україною: наймальовничіші місця Одещини, які запам'ятаються на все життя

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – сім найцікавіших місць Одещини, які варто відвідати.

Одещина – це не тільки розкішний відпочинок на березі моря, але й колоритні розваги, які вразять найвибагливішого туриста. Саме в цій області можна скуштувати запашну пахлаву на пляжі, побувати в "українській Венеції", поторгуватись на славнозвісному "Привозі", побачити місто з висоти пташиного польоту та походити по старовинному замку.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Одеська область: які місця варто відвідати

Одеса

"Я вам не скажу за всю Одесу, вся Одеса дуже велика", – співається у популярній пісні. І це насправді так. Описати все місто, його красу та колорит – неможливо, бо кожна будівля та пам’ятка особлива. Навіть звичайна стежка набережної чи громадський пляж може закохати в себе туриста.



Що варто побачити в Одесі: пляж

Одесу по праву називають перлиною України. Місто приголомшує з перших хвилин перебування. До юрб туристів підходять гіди та водії таксі, які по-особливому пропонують свої послуги. Такого говору, як в Одесі, не знайти ніде, а вміння вмовляти – це просто мистецтво.

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Та потрапивши в саме серце міста, ви наче переноситесь в інший світ: по знаменитій Дерибасівській їздять карети з відпочивальниками, на вулицях приємно пахне смаколиками, а час немовби зупиняється. Цією вулицею варто ходити поволі, бо кожен будинок тут особливий. Самі одесити полюбляють гуляти Дерибасівською, називаючи її душею міста.

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На цій вулиці варто побачити пам’ятник 12-му стільцю з однойменного роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова. За легендою, потрібно сісти та загадати бажання. Одесити переконують, що задумане обов’язково здійсниться. Правда чи легенда – переконайтесь самі.



Що відвідати в Одесі: пам'ятні місця

Також на Дерибасівській вулиці варто відвідати колоритний "Пасаж". Від цього приміщення, без перебільшень, перехопить дух навіть у найскептичнішого туриста. Стіни "Пасажу" прикрашає розкішна ліпка та скульптури, а дах зроблений зі скла, що створює неймовірну атмосферу.

Окрасою Одеси вважають Оперний театр. Саме ця будівля є своєрідною візиткою міста. Велична архітектура та вишуканість стилю приголомшують туристів. Одесити завжди пропонують яскраві та цікаві вистави, тому Оперний театр варто подивитись не тільки ззовні, але й зсередини.

Згідно з історією, споруду звели у 1887 році архітектори Фердинанд Фельнер та Герман Гельмер. Стиль віденського бароко ще тоді привертав до себе величезну увагу, та й досі викликає захват в ошелешених відпочивальників.



Що подивитись в Одесі: Оперний театр

Неподалік Оперного театру є затишний скверик, де можна відпочити та помилуватись красою архітектури. Тут часто грають вуличні музиканти, які підбирають сучасний та класичний репертуар.

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Ще однією візитною карткою Одеси є Потьомкінські сходи. Як тільки їх не називали: і Бульварні сходи, і Рішельєвські, і навіть Гігантські. Саме вони привертають чималу увагу туристів, адже побувати в місті та не прийти сюди – це означає, що не побачити справжню Одесу.

Згідно з історією, побудував їх князь Воронцов у дарунок своїй дружині Єлизаветі. Тоді замість великих сходів була проста стежка, якою досить складно було добратись до порту. Відтак у 1825 році архітектори Франческо Боффо, Аврам Мельков і Потьє спроектували великі сходи, які обійшлись князю у 800 тисяч рублів.



Що побачити в Одесі: перелік місць для туристів

Потьомкінські сходи поєднують центр міста з морським портом. Загалом налічується 192 сходинки, однак не варто лякатись, цей шлях подолати досить легко. Для лінивих туристів побудували фунікулер, який доправляє людей з підніжжя до вершини.

Одразу біля Потьомкінських сходів розташований Морський вокзал. Сюди припливають чималі лайнери, які заворожують красою. На вершині ж сходів – мальовничий Приморський бульвар. Саме тут розташований перший пам’ятник міста – скульптура герцогу Авраму де Рішельє, або як його називають самі одесити – пам’ятник Дюку. Хоч француз був завойовником та брав участь у штурмі Ізмаїлу, його вважають засновником міста. Герцог створив великий торговельний порт, який приніс славу та розвиток Одесі.

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Окрім цього, на Приморському бульварі можна побачити гармату фрегата "Тигр", величну споруду міської ради, пам'ятник Олександру Пушкіну та знаменитий Воронцовський палац. Це одне з найромантичніших місць Одеси, адже з бульвару відкривається розкішний вид на море, що неодмінно запам’ятається закоханим парам.

Та щоб відчути справжню, не туристичну, атмосферу Одеси, слід податись на славнозвісний ринок "Привоз". Там, як кажуть місцеві жителі, є все, а чого немає – знайдуть. Та не варто ловити ґав, адже ринок є переповненим людьми, тому похід за враженнями може закінчитись спустошенням гаманця.



Колоритний ринок "Привоз" в Одесі

Одеса – це не просто особливе місто. Тут можна справді знайти розваги до душі. Не оминіть можливості та відвідайте місцевий дельфінарій, що розташований на набережній. Для вибагливих туристів на околиці міста діє великий аквапарк, похід в який може запам’ятатись на все життя. А ще – луна-парк, який приголомшує красою та розмаїттям атракціонів. Тут за 100 гривень можна покататись на оглядовому колесі та побачити Одесу з висоти пташиного польоту.



Одеса

Для всіх модниць, які прагнуть зробити розкішні знімки біля басейну та на березі моря, 24 канал радить відвідати одеські пляжі. Тут є і розкішний Ланжерон, і бюджетна Отрада, і гамірлива Ібіца, і "зефірна" Bright on Beach Odessa. Та звичайні міські пляжі теж можуть стати чудовим фоном для ефектного фото.

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Лебедівка

Одещина притаїла одне з унікальних місць – розкішне селище Лебедівку. Це справжній райський куточок в Україні. Хоч до селища досить складно добратись, але враження від цієї поїздки вартують всіх затрат часу на дорогу.

Приїхавши до Лебедівки, туристи немов потрапляють на райські острови в Південній Америці. Неймовірного блакитно-бірюзового кольору море гармонійно поєднується з піском та піщаними гірками. Від природи тут просто перехоплює дух, а знімки виходять по-справжньому голівудськими.



Райський відпочинок у Лебедівці

Вилкове

Неподалік від Лебедівки розташоване Вилкове, яке ще називають "українською Венецією". Це невеличке містечко розгорнулось в дельті Дунаю, там, де славетна річка впадає в Чорне море.

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Особливістю Вилкового полягає в тому, що стара частина міста повністю затоплена водою. Замість вулиць та доріг тут колоритні канали, якими можна пересуватись на місцевих "гондолах" та моторних човнах.



Що побачити на Одещині: Вилкове

По обидва боки каналу видніється чарівна українська природа, яка перемішується із будинками. До кожної будівлі встановлені кладки, якими можуть пересуватись люди. Коли ж у Вилкове потрібно завести громіздкий вантаж, кладки стануть розсувними мостами, які з легкістю забирають та пізніше повертають на їх місце.

Для туристів тут пропонують свою розвагу – відвідати так званий "нульовий кілометр" – місце, куди Дунай впадає у Чорне море. Також тут можна скуштувати особливі страви з риби, адже більшість місцевих жителів займаються риболовлею.

Білгород-Дністровський

Одним із найпопулярніших міст Одещини є Білгород-Дністровський. На це є кілька причин. Перш за все, тут розташована славнозвісна Аккерманська фортеця. Звели будівлю ще в ХІІІ – ХV столітті на залишках грецького міста Тіра.

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Цитадель фортеці приголомшує своєю величністю та духом історії. Вона складається з чотирьох башт, які мають свої назви: Темниця, Скарбниця, Придвірна та Комендаторська. Велична споруда і справді вражає своєю красою та дивовижними краєвидами, які відкриваються на море.



Аккерманська фортеця в Білгород-Дністровському

Та не тільки цим славиться Білгород-Дністровський. Саме тут починав свою кар’єру український Мухаммед Алі – Василь Ломаченко. Всі місцеві жителі знають, де розташований родинний маєток боксера. Влітку спортсмен полюбляє проводити час у своєму містечку, тому туристи не тільки можуть отримати враження від архітектурних особливостей Білгород-Дністровського, але й від спілкування з талановитим боксером.

Озеро Ялпуг

Неподалік міста Болград розташоване найбільше в Україні природне озеро Ялпуг. Водойма лиманного типу приголомшує туристів величиною та красою. Загальна довжина озера – 39 кілометрів, а ширина – 15. Тому, побувавши на озері Ялпуг, складається враження, що воно безкінечне.

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Біля водойми у селі Нова Некрасівка розташовані невеликі скелі, де часто полюбляють сидіти туристи. Саме там є чудові краєвиди, які неодмінно запам'ятаються відпочивальникам.



Озеро Ялпуг, Одещина

Одещина – це особливий край. Це місце для зустрічей та уік-енду з коханою людиною, місце пригод та неймовірних відкриттів, область, яка поєднала в собі не тільки красу морських пейзажів та сонячний затишок, але й багату історію, що відчувається на кожній вулиці самої Одеси.

Всі фото – журналісти 24 каналу Оленка Кук та Олена Булан, odessa.travel.