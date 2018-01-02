Подружжя пенсіонерів загинуло у власному будинку в перший день Нового року
17:33, сьогодні 3043 Читать новость на русском
82-річна жінка та її 78-річний чоловік загинули у власному будинку 1 січня на Донеччині. Пара пенсіонерів задихнулася чадним газом.
Правоохоронців викликала родичка загиблих, яка виявила тіла пенсіонерів, повідомили у поліції.
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Як повідомили правоохоронці, які разом з рятувальниками прибули до приватного будинку пари у Великій Новосілці, попередньо було встановлено, що у будинку несправний димохід. Ввечері 31 грудня пенсіонери розтопили піч та лягли відпочивати.
Пенсіонери задихнулися чадним газом
Оглянувши місце події, рятувальники не знайшли слідів загоряння.
Джерело: 24 Канал
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