Поехали, или 10 причин пересесть на велосипед

В современном мире технический прогресс уже достиг таких темпов развития, что иногда задаешься вопросом: "Куда все катится и что будет дальше?!" Но ведь человеческий мозг – вещь непознанная и непредвиденная!

Никто не знает, что придет на ум тому или иному ученому или просто гению-самоучке. А вдруг завтра человек придумает нового человека. Да нет, это просто невозможно. Человека мог придумать только Высший Разум. А может, вообще хватит уже выдумывать что-то новое. Иногда кажущийся прогресс на самом деле является регрессом. Мы не станем изобретать велосипед, если скажем, что иногда кажущийся прогресс на самом деле является регрессом. Но мы точно не ошибемся, если провозгласим, что изобретение велосипеда было стопроцентным прогрессом.

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Купите недорогой велосипед

Смотрю в окно и, кажется, что автомобилей на улице уже больше, чем людей. И снова вопросы в голове: "Куда же все это катится?! Когда же у нас будет, как в Европе?! Ведь там так прикольно, и даже известные тамошние политики, добираясь на работу, уже давно пересели с автомобиля на велик…"

Вопрос, конечно, риторический. Кстати, пересесть на велосипед можно не только с автомобиля, но и, например, с дивана. И действительно, хватит уже постоянно валяться на мягкой постельке и целыми днями смотреть в повторе какой-то сериал. Иногда лучше выйти из онлайн в реальный мир – и для начала купить недорогой велосипед.

Почему классно ездить на велосипеде

Ведь это так здорово – иметь велосипед. Сегодня приобрести двухколесного друга можно, когда и где хочешь. Желаешь купить велосипед в Харькове – пожалуйста, во Львове – нет проблем. Главное – желание. Существует великое множество причин, для чего так прикольно купить хотя бы недорогой велосипед. Мы остановимся на описании 10-ти причин:

1. Крутить педали – это модно и стильно. Представьте себе: вы спокойно себе едете на разноцветном красавце-велосипеде, а вокруг все машины стоят в многочасовой пробке и смотря на вас, завидуют. Вот это и есть счастье.

2. Экономия. Вы всегда сможете для начала купить недорогой велосипед, ремонт и эксплуатация которого обойдется относительно недорого. А еще Вы сэкономите денежку на топливе. А со временем на сэкономленные деньги сможете отправиться в круиз на шикарном лайнере и увидите неописуемую красоту всего мира.

3. Весомый вклад в здоровую экологию. Природа все видит и чувствует. И она, мучающаяся от переизбытка выхлопов газа и продуктов распада топлива, в любом случае ответит вам любовью. Ведь закон бумеранга никто не отменял.

4. Ваше драгоценное здоровье. Если вам небезразличны состояние Вашей дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, кровеносных сосудов, мозга, сердца, иммунной системы, всяческих мышц, сухожилий и связок – и вообще, состояние Вашего здоровья… Тогда Вы просто обязаны подружиться с велосипедом. И еще – по секрету-всему свету – катаясь на велике, вы сможете похудеть, у Вас улучшится сон, настроение, зрение и, вообще, вы станете супер.

5. Семейные ценности. Как же прекрасно всей семьей делать велосипедные прогулки. Это развивает дух настоящей сплоченной семьи. А еще таким образом у маленьких членов семьи зарождается любовь к спорту, который к тому же еще приносит удовольствие.

6. Непредвиденные обстоятельства. Когда машина с самого утра внезапно заглохла или попросту "сломалась", на помощь всегда придет-прикатит велосипед.

7. Мобильность и удобство. На велосипеде намного легче, чем на автомобиле, так сказать, лавировать по маршруту, особенно, если он узкий и извивистый.

8. Вредные привычки. Говорят, что от вредной привычки избавиться практически невозможно. Можно лишь заменить ее позитивной. Вместо того, чтобы выкурить очередную сигарету или чуть не сломавши палец, поковыряться в носу, лучше проехаться с ветерком на велосипеде.

9. Это интересно и захватывающе. Кататься на двухколесном друге очень классно, иногда даже экстремально. Но главное – не переборщить!

10. Потому что так надо! Из вышеописанных причин, почему нужно пересесть на велосипед, вытекает последняя десятая – так надо!

Для начала купите хотя бы недорогой велосипед… Купите велосипед в Харькове, во Львове, в Киеве или даже в селе Печихвосты (есть такое в Украине). Сейчас век интернета – заказать товар можно из любой точки мира. Купите и пересаживайтесь на велосипед. Хотя бы иногда…

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