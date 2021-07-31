Справжня спека буде на Східній та Південній Україні. Там стовпчики термометрів покажуть до +34 градусів.

Важливо На Україну насувається гроза: де оголосили штормове попередження

На заході України очікується невелике похолодання. Температура повітря там впаде до +27...+29 градусів. Синоптики прогнозують зливи, град з грозами, а також шквальні пориви вітру 15 – 24 метри на секунду. На сході ж спека не відступатиме. Там очкують +32...+34 градуси та ясну погоду. Опадів не прогнозують.

У частині північних областей також вируватиме негода. Дощі та грози слід чекати мешканцям Житомирщини, Київщини та Чернігівщини. Стовпчики термометрів покажуть +28...+30 градусів. У південних регіонах місцями буде хмарно, але опадів не буде. Повітря там прогріється до +32...+34 градусів.

У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень падатиме дощ із грозою. Температура повітря становитиме +29...+31 градус.

Прогноз погоди у містах України на 1 серпня

Ужгород – +31...+33

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +28...+30

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +28...+30

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +32...+34

Черкаси – +32...+34

Чернігів – +28...+30

Суми – +30...+32

Полтава – +32...+34

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +32...+34

Київ – +29...+31



Прогноз погоди на 1 серпня / Фото Укргідрометцентру