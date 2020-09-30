У західних, центральних та південних областях синоптики прогнозують також грози. Про це інформує Укргідрометцентр.

До теми Якою буде погода у жовтні: прогноз від синоптика

Найхолодніше буде у перший день жовтня на Заході. Тут стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок +14...+17. Трохи більше повітря прогріється у південних та східних областях – до +17...+21 градуса.

Щодо Києва, то у столиці теж дощитиме. Киянам та гостям столиці слід чекати на +16...+18 градусів тепла.

Впродовж тижня все ж переважатиме волога погода, так що парасолі, дощовики і брендові калоші далеко не ховайте. Осінь,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.