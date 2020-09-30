Прогноз погоди на 1 жовтня: Україну накриють дощі та грози
Погода в Україні в четвер, 1 жовтня, буде дощовою та прохолодною. Без опадів не обійдеться в жодному регіоні. Також по всій території країни – південно-східний вітер, що здійматиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
У західних, центральних та південних областях синоптики прогнозують також грози. Про це інформує Укргідрометцентр.
До теми Якою буде погода у жовтні: прогноз від синоптика
Найхолодніше буде у перший день жовтня на Заході. Тут стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок +14...+17. Трохи більше повітря прогріється у південних та східних областях – до +17...+21 градуса.
Щодо Києва, то у столиці теж дощитиме. Киянам та гостям столиці слід чекати на +16...+18 градусів тепла.
Впродовж тижня все ж переважатиме волога погода, так що парасолі, дощовики і брендові калоші далеко не ховайте. Осінь,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди у містах України в четвер, 1 жовтня:
Ужгород – +14…+16
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +14…+16
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +16…+18
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +17…19
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +19…+21
Харків – +18…+20
Київ – +16…+18
Прогноз погоди на четвер, 1 жовтня, від Укргідрометцентру