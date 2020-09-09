Прогноз погоди на 10 вересня: в Україні буде тепло та сонячно
Погода в Україні у четвер, 10 вересня, буде сонячною, сухою та теплою. Повітря прогріється до +20..+29 градусів.
Українців тішитиме тепла осіння погода, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.
Читайте також Перші дні вересня потішать спекою: прогноз синоптика на осінь
У всіх областях буде сонячно та без опадів. Середня температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Найтепліше буде у південних регіонах – +26...+29 градусів.
Вітер дутиме північно-західний, а на півдні та сході – південно-західний. Розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві буде сонячно, до +27 градусів.
Погода у містах України в четвер, 10 вересня:
Ужгород – +23…+25
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22...+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +23...+25
Хмельницький – +23..+25
Луцьк – +21…+23
Рівне – +20…+22
Житомир – +24…+26
Вінниця – +26…+28
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +27…+29
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +23…+25
Суми – +23…+25
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +24…+26
Харків – +24…+26
Київ – +25…+27