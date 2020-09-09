Погода в Україні у четвер, 10 вересня, буде сонячною, сухою та теплою. Повітря прогріється до +20..+29 градусів.

Українців тішитиме тепла осіння погода, свідчать дані на сайті Укргідрометцентру.

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У всіх областях буде сонячно та без опадів. Середня температура повітря становитиме +23...+26 градусів. Найтепліше буде у південних регіонах – +26...+29 градусів.

Вітер дутиме північно-західний, а на півдні та сході – південно-західний. Розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві буде сонячно, до +27 градусів.

Погода у містах України в четвер, 10 вересня:

Ужгород – +23…+25

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22...+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +23...+25

Хмельницький – +23..+25

Луцьк – +21…+23

Рівне – +20…+22

Житомир – +24…+26

Вінниця – +26…+28

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +23…+25

Суми – +23…+25

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +24…+26

Харків – +24…+26

Київ – +25…+27



Прогноз погоди на четвер, 10 вересня, від Укргідрометцентру