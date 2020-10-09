Погода в Україні в суботу, 10 жовтня, буде сонячною і теплою на майже всій території країни. Дощитиме лише на крайньому півдні – в Одеській області й Криму, а також у частині західних областей.

На Сході, Півночі й у Центрі України опадів не очікується. Такий прогноз наводить Укргідрометцентр.

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Протягом дня дощитиме в Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській і Житомирській областях. У решті західних областей можливі лише незначні опади. Крім того, західний регіон у суботу буде найхолоднішим – +14...+19 градусів.

Натомість найтеплішим традиційно буде Південь України – +20...+23 градуси. При цьому в Одеській області й Криму як протягом дня, так і всю ніч час від часу падатимуть дощі.

На Півночі, Сході й у Центрі увесь день буде сухо. Там українці зможуть насолодитися ніжним осіннім сонцем, яке принесе в ці регіони комфортні +17...+20 градусів.

Аналогічна ситуація і в Києві, де протягом дня очікується сонячна погода й температура повітря +17...+19 градусів.

Температура повітря у містах України в суботу, 10 жовтня:

Ужгород – +16…+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +17…+19

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +18…+20

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +17…+19

Суми – +18…+20

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +17…+19

Харків – +17…+19

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на суботу, 10 жовтня, від Укргідрометцентру