Прогноз погоди на 11 жовтня: в Україні – хмарно з проясненнями і не без опадів
Погода в Україні у неділю, 11 жовтня, буде хмарною та в міру сонячною. Проте жителям південних, східних та центральних регіонів України синоптики пообіцяли дощі.
В Україні 11 жовтня буде досить тепло. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Півдні – аж до +20...23 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Найпрохолодніше – на Львівщині, тут прогнозують лише +14...+16. У решті регіонів України температура коливатиметься – від +15 до +19 градусів тепла.
Щодо опадів, то парасольки слід прихопити з собою жителям південних, східних та центральних областей. Дощитиме на Донеччині, Луганщині. Полтавщині, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів. Жовтень – красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів,
– написала у фейсбуку синоптикиня Наталка Діденко.
Температура повітря у містах України в неділю, 11 жовтня:
Ужгород – +15…+17
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +15…+17
Хмельницький – +16…+18
Луцьк – +15…+17
Рівне – +15…+17
Житомир – +16…+18
Вінниця – +17…+19
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +20…+22
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +16…+18
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +18…+20
Луганськ – +16…+18
Харків – +17…+19
Київ – +17…+19