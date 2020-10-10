Погода в Україні у неділю, 11 жовтня, буде хмарною та в міру сонячною. Проте жителям південних, східних та центральних регіонів України синоптики пообіцяли дощі.

В Україні 11 жовтня буде досить тепло. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Півдні – аж до +20...23 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Найпрохолодніше – на Львівщині, тут прогнозують лише +14...+16. У решті регіонів України температура коливатиметься – від +15 до +19 градусів тепла.



Щодо опадів, то парасольки слід прихопити з собою жителям південних, східних та центральних областей. Дощитиме на Донеччині, Луганщині. Полтавщині, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

У Києві вихідні обіцяють теплу погоду, без опадів. Жовтень – красивий, строкатий у кольорах, поки теплий, без осінніх холодів,

– написала у фейсбуку синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря у містах України в неділю, 11 жовтня:

Ужгород – +15…+17

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +15…+17

Хмельницький – +16…+18

Луцьк – +15…+17

Рівне – +15…+17

Житомир – +16…+18

Вінниця – +17…+19

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +20…+22

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +16…+18

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +18…+20

Луганськ – +16…+18

Харків – +17…+19

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на неділю, 11 жовтня, від Укргідрометцентру