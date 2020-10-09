Бабине літо в Україні триватиме недовго, вже незабаром, за прогнозами синоптиків, прийде справжня прохолодна осінь. Погода в Україні до кінця осені буде дещо аномальною через пересування сезонів.

Загалом же погода у першій половині була теплою і навіть дещо нагадувала літо. Така тенденція спостерігатиметься й надалі. Про це повідомив заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, передає "Експрес".

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Що відбувається із сезонами

Синоптики кажуть, що в Україні відбувається певне пересування сезонів. До прикладу, у вересні 2020 року переважали саме літні температури.

Зима насувається на весну, літо – на осінь, а осінь – на зиму,

– зазначив кліматолог Василь Троцюк.

За прогнозами синоптиків, похолодання осені 2020 року буде плавним.

Якою погода буде у жовтні

Прокопенко повідомив, що найтепліше у жовтні буде на Півдні та Закарпатті. На інших територіях температура повільно, але вірно, буде опускатися. Водночас в Укргідрометцентрі зауважили, що середньомісячна температура триматиметься на рівні +7...+12 градусів. А от у горах вона складатиме +6...+7 тепла.

Опади до кінця жовтня також будуть у межах норми.

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Синоптики додали, що від 10 до 25 жовтня вдень стовпчики термометрів будуть підійматися максимум до +18 градусів тепла, вночі буде +4...+8 градусів.

Що чекати у листопаді

Що стосується погоди в листопаді, то температура почне поступово знижуватися в першій декаді, а в другій – дійде вночі до нуля.

Після 20 листопада буде падати дощ зі снігом, потім почне сніжити, але сніг швидко буде танути. А в цілому середня температура в другій половині осені буде перевищувати норму на 1,5 – 2 градуси,

– зазначив Троцюк.

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