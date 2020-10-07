Минулий місяць став найспекотнішим вереснем за всю історію спостережень. Незвично високі температури синоптики зафіксували на Близькому Сході, в Сибірі, в деяких частинах Південної Америки та Австралії.

Науковці заявляють, що у світі спостерігається довгострокова тенденція до потепління. Все через викиди тепловиділяючих газів. Про це повідомили в службі Європейського Союзу зі зміни клімату Copernicus.

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Наскільки вересень 2020 року був теплішим за попередні роки

У всьому світі вересень 2020 року був на 0,05 градуса теплішим, ніж у 2019 році, і на 0,08 – теплішим, ніж у 2016 році.

Протягом останніх трьох місяців 2020 року кліматичні події, такі як феномен Ла-Нінья і прогнозовані низькі рівні осіннього Арктичного морського льоду, вплинуть на те, чи стане рік найтеплішим за всю історію спостережень,

– йдеться у повідомленні.

Саме високі температури в цьому році стали важливим чинником масштабних пожеж у Каліфорнії, а також повеней в Азії.

"Коли ми потрапимо у ще тепліший світ, деякі екстремальні явища, ймовірно, відбуватимуться частіше і будуть більш інтенсивними", – додала старша наукова співробітниця Copernicus Фрея Вамборг.

У світі останні 5 років були найтеплішими за всю історію спостережень. Середні температури приблизно на 1 градус перевищують доіндустріальні часи.