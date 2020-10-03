Глобальне потепління викликало зміни температури повітря в певний час доби. Британські вчені порівняли підвищення денних і нічних температур за останні 35 років до 2017 року.

Вчені з Ексетерського університету з'ясували, що глобальне потепління більше вплинуло на нічну температуру повітря. На більшій частині планети протягом дня різниця не менше 0,25°C. Результати дослідження опублікували в журналі Global Change Biology.

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Ночі нагріваютсья швидше в Європі, Західній Африці, Західній та Південній Америці та Центральній Азії. Проте на півдні США, в Мексиці і на Близькому Сході – повітря швидше прогрівається вдень.

Що відомо про такі зміни

У деяких регіонах вдень збільшується хмарність, тому сонячне світло блокується. Вночі хмари, як ковдра, вони зберігають більше тепла й вологості. Через це ночі стають спекотнішими за дні.

У посушливих регіонах менша хмарність. Вдень там більше сонячного світла. Це призводить до швидкого підвищення температури.

За словами дослідників, отримані результати мають "глибокі наслідки" для дикої природи та її здатності адаптуватися до надзвичайних кліматичних умов.

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Кому це загрожує

Вчені підкреслили, що екосистеми сформувалися внаслідок точного балансу між видами. Активність багатьох видів відбуваєтсья в певний час доби. Таким чином, зміни між нічними й денними температурами матимуть серйозні наслідки для флори і фауни. Зокрема, для здатності видів адаптуватися до змін клімату.

Це може вплинути на ріст рослин, комах та ссавці. Найбільше постраждають види, які активні тільки вночі або вдень.

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