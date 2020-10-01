Нещодавно впливова німецька газета Die Welt опублікувала статтю Генерального секретаря НАТО, у якій йшлося про необхідність боротьби зі зміною клімату. Єнс Столтенберг поділився спогадом, коли ще в школі його вчили, що на норвезькому архіпелазі Свальбард – домівці білого арктичного ведмедя – температура навряд чи колись підійметься вище нуля.

Однак в цьому році тамтешні термостати зафіксували рекордні 21,7 градусів за Цельсієм. Про зміну клімату, і загрозу безпеці НАТО – читайте у програмі "Фактор безпеки" на 24 каналі.

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Факти зміни клімату

Вже відомо про танення льодовиків, що викликають посухи, гігантські шторми та лісові пожежі. І ситуація продовжує погіршуватись, зазначив у своїй статті очільник Альянсу.

Питаннями зміни клімату пан Столтенберг займався все життя. Свого часу він був заступником міністра навколишнього середовища Норвегії, а також спеціальним представником ООН з питань кліматичних змін. А сьогодні, уже як Генеральний Секретар НАТО, Єнс Столтенберг розглядає зміни клімату ще й як загрозу для колективної безпеки.



Єнс Столтенберг / Скриншот з відео

Надскладні умови для військових

Так, через зміни клімату військовослужбовцям Альянсу доводиться виконувати свої обов'язки в надскладних умовах. Наприклад, навчальна місія НАТО в Іраку проходила влітку за температури, що регулярно перевищувала 50 градусів.



Навчальна місія проходила за температури понад 50 градусів / Cкриншот з відео

Тож вкрай важливо адаптуватися до такої нової реальності, підкреслив у своїй статті Генсек Альянсу. Це передбачає, зокрема, оснащення підрозділів кращою бойовою технікою, транспортними засобами та удосконаленням інфраструктури.

Яка реакція Альянсу

Також НАТО має бути готовим реагувати на стихійні лиха, пов'язані з кліматом. Власне, це Альянс і демонструє під час пандемії COVID-19. У 2020 році країни НАТО доставили сотні тонн медичного обладнання по всьому світу, розгорнули майже сотню польових госпіталів і перевозили пацієнтів та медичний персонал.



НАТО доставили сотні тонн медичного обладнання по всьому світу / Скриншот з відео

Крім того, Альянс уже давно зосередився на зменшенні своєї залежності від природного палива. Тепер у підрозділах НАТО активно використовують сонячні батареї для забезпечення діяльності військових таборів. За словами Генерального секретаря, така практика не лише допомагає боротися зі зміною клімату, а й підвищує безпеку військовослужбовців і обладнання. А це відповідно робить НАТО більш незалежним і гнучким.



У підрозділах НАТО активно використовують сонячні батареї / Скриншот з відео

Країни Північноатлантичного Альянсу активно втілюють новітні ініціативи, такі як використання біопалива, розробку гібридних транспортних засобів і підвищення енергоефективності баз та іншої інфраструктури. Генеральний секретар НАТО переконаний, що зміна клімату робить світ більш небезпечним. А першочерговим завданням Альянсу є забезпечення миру і безпеки. Так, аби виконати свою головну місію, НАТО має допомогти стримувати зміну клімату, задля безпеки самого Альянсу і безпеки майбутніх поколінь.

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