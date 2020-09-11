Погода в Україні в суботу, 12 вересня, потішить жителів всіх регіонів. Синоптики обіцяють багато сонця та жодних опадів.

Яку погоду в Україні обіцяють синоптики

Найбільш спекотно буде у південній частині України, на Закарпатті та у Криму – +26...+29 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Більш прохолодна погода на північному заході та північному сході – +21...+23 градусів тепла. До такої ж позначки зростуть стовпчики термометрів і в Києві.

На Заході України – вітер південний швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. У решті регіонів – вітер північно-східний швидкістю 2 – 8 метрів за секунду.

Погода у містах України в суботу, 12 вересня:

Ужгород – +26…+28

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +21…+23

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +24…+26

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +22…+24

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +24…+26

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +21…+23



Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / Дані Укргідрометцентру