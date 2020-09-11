Прогноз погоди на 12 вересня: в Україні сонячно, ні краплинки дощу
Погода в Україні в суботу, 12 вересня, потішить жителів всіх регіонів. Синоптики обіцяють багато сонця та жодних опадів.
Яку погоду в Україні обіцяють синоптики
Найбільш спекотно буде у південній частині України, на Закарпатті та у Криму – +26...+29 градусів тепла. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Більш прохолодна погода на північному заході та північному сході – +21...+23 градусів тепла. До такої ж позначки зростуть стовпчики термометрів і в Києві.
На Заході України – вітер південний швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. У решті регіонів – вітер північно-східний швидкістю 2 – 8 метрів за секунду.
Погода у містах України в суботу, 12 вересня:
Ужгород – +26…+28
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +21…+23
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +24…+26
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +22…+24
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +24…+26
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +21…+23
Прогноз погоди в Україні на 12 вересня / Дані Укргідрометцентру