У США у вересні випав сніг і відповідні відео з'явилися у мережі. Потужні заметілі накрили території відразу кількох штатів: Колорадо, Монтани, Юти та Вайомінгу.

Доки жителі США насолоджувалися прощальним літнім теплом, з 7 на 8 вересня температура повітря впала від +30 до +15 градусів. З Канади прийшли холодні хвилі повітря, які спричинили заметілі та ураганні вітри, повідомляє ABC News.

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Ураган вже наробив багато шкоди

Негода порушила звичний ритм життя у США.

Десятки тисяч людей залишилися без світла.

Ураган повалив у садах та парках дерева.

Снігопад заблокував популярні дороги.

Найдужче постраждав національний парк Глейшер. Його наймальовничіші маршрути через заметілі стали фактично непрохідними.

Пожежники радіють негоді

Водночас пожежники, які борються з лісовими пожежами у Колорадо та Монтані, зраділи негоді. Різке падіння температури частково зупинило поширення вогню.

Влада закликає людей залишатися вдома

На півночі штату Юта, де пориви вітру сягали 160 кілометрів на годину, скасували навчання у школах. Місцева влада закликала людей без потреби не виходити з приміщень, аби не наражатися на небезпеку.

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Національна метеорологічна служба США попередила, що на деяких територіях Скелястих гір може випасти до 15 сантиметрів снігу. На найвищих піках сніговий покрив може сягати 60 сантиметрів. У Колорадо та Монтані рятувальники радять готуватися до зимових штормів.

Дивіться відео, як заметіль накрила штат Вайомінг:

Here’s a break from Oregon’s wildfires. My mom sent me these photos of the fresh #snow over the Colorado Front Range Wednesday morning. Nearly 90° weather returns in a week. #COwx pic.twitter.com/U5XyXlOJlK — ͏Josh Cozart (@JoshCozartWx) September 10, 2020

Not my video but this is the earliest snow Colorado has had since the late 1800s. pic.twitter.com/DmMp2pQ0Yr — tricia or trish sometimes trasha, but NEVER trisha (@tricialorrene) September 10, 2020

Дивіться відео, як люди реагують на заметіль у Колорадо: