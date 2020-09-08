У Каліфорнії рятувальникам на військовому гелікоптері вдалося врятувати з небезпечної зони понад 200 людей. На евакуацію погодились не всі. Також є люди, які постраждали під час перельоту.

Як повідомляє АР, 2 людей отримали важкі поранення, ще 10 зазнали легких ушкоджень.

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Варто зазначити, що 2 людей відмовилися від евакуації.

Ми відправили 2 гелікоптери. Вони здійснили 3 перельоти та ми направимо ще додаткові екіпажі. Погода не тішить, але коли дим трохи розвіється – ми залучимо більше людей,

– сказав військовий Національної гвардії Каліфорнії Девід Холл.



Людей евакуювали гелікоптером / Фото скриншот з відео

Людей врятували, евакуювавши гелікоптером: відео

Що відомо про лісові пожежі у Каліфорнії

Через спекотну погоду, низьку вологість та морські вітри, що саме вирують у Каліфорнії – там спалахнули лісові пожежі. Окрім того, роботу пожежних бригад ускладнює те, що ліси й чагарники горять на крутих нерівних схилах, недоступних для пожежних машин.

Внаслідок пожежі обвуглено більше 180 квадратних кілометрів лісу. Для подолання стихії залучили вже понад 800 пожежників. Деякі підприємства та будинки, які були розташовані на шляху вогню – знищені.

Однак офіційних даних щодо масштабів збитків поки немає. Офіційно причину пожежі теж не повідомили.

Як пише місцеве видання Los Angeles Times, дим від лісових пожеж настільки потужний, що спричинив власні вітрові потоки.

Лісові пожежі у Каліфорнії: фото AP