Пожежа у Каліфорнії: гелікоптером вдалося евакуювати 200 людей – фото, відео
У Каліфорнії рятувальникам на військовому гелікоптері вдалося врятувати з небезпечної зони понад 200 людей. На евакуацію погодились не всі. Також є люди, які постраждали під час перельоту.
Як повідомляє АР, 2 людей отримали важкі поранення, ще 10 зазнали легких ушкоджень.
Цікаво Каліфорнію охопили масштабні лісові пожежі: майже 1500 будинків зруйновані – фото, відео
Варто зазначити, що 2 людей відмовилися від евакуації.
Ми відправили 2 гелікоптери. Вони здійснили 3 перельоти та ми направимо ще додаткові екіпажі. Погода не тішить, але коли дим трохи розвіється – ми залучимо більше людей,
– сказав військовий Національної гвардії Каліфорнії Девід Холл.
Людей евакуювали гелікоптером / Фото скриншот з відео
Людей врятували, евакуювавши гелікоптером: відео
Що відомо про лісові пожежі у Каліфорнії
- Через спекотну погоду, низьку вологість та морські вітри, що саме вирують у Каліфорнії – там спалахнули лісові пожежі. Окрім того, роботу пожежних бригад ускладнює те, що ліси й чагарники горять на крутих нерівних схилах, недоступних для пожежних машин.
- Внаслідок пожежі обвуглено більше 180 квадратних кілометрів лісу. Для подолання стихії залучили вже понад 800 пожежників. Деякі підприємства та будинки, які були розташовані на шляху вогню – знищені.
- Однак офіційних даних щодо масштабів збитків поки немає. Офіційно причину пожежі теж не повідомили.
- Як пише місцеве видання Los Angeles Times, дим від лісових пожеж настільки потужний, що спричинив власні вітрові потоки.
Лісові пожежі у Каліфорнії: фото AP