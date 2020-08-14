Прогноз погоди на 15 серпня: майже повсюди сонячно, лише на Заході – грози
Погода в Україні у суботу, 15 серпня, буде сонячною та зовсім не спекотною. Лише жителям західних областей України слід пам'ятати, що синоптики пообіцяли їм грози.
Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Миколаївщині – до +25...+27 градусів. Найбільше прохолоди дістанеться Сумській області, там повітря прогріється лише до +19...+21 градуса. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Щодо жителів та гостей Києва, то їх погода потішить. Опадів очікувати не слід, температура буде сприяти прогулянкам – +21...+23 градуси.
Менше пощастить жителям Івано-Франківщини, Закарпаття, Чернівецької та Львівської областей. У цих регіонах прогнозують дощі та грози.
15 – 16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil. Дощів не передбачається. Нюанс. У суботу в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Температура повітря у містах України у суботу, 15 серпня:
Ужгород – +24…+26
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +22…+24
Житомир – +22…+24
Вінниця – +23…+25
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +24…+26
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +20…+22
Суми – +19…+21
Полтава – +21…+23
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +21…+23
Харків – +20…+22
Київ – +21…+23