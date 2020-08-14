Погода в Україні у суботу, 15 серпня, буде сонячною та зовсім не спекотною. Лише жителям західних областей України слід пам'ятати, що синоптики пообіцяли їм грози.

Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Миколаївщині – до +25...+27 градусів. Найбільше прохолоди дістанеться Сумській області, там повітря прогріється лише до +19...+21 градуса. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Щодо жителів та гостей Києва, то їх погода потішить. Опадів очікувати не слід, температура буде сприяти прогулянкам – +21...+23 градуси.

Менше пощастить жителям Івано-Франківщини, Закарпаття, Чернівецької та Львівської областей. У цих регіонах прогнозують дощі та грози.

15 – 16 серпня в Україні погоду визначатиме антициклон Emil. Дощів не передбачається. Нюанс. У суботу в прикарпатських областях є ймовірність дощу та грози,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Температура повітря у містах України у суботу, 15 серпня:

Ужгород – +24…+26

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +22…+24

Житомир – +22…+24

Вінниця – +23…+25

Одеса – +22…+24

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +24…+26

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +20…+22

Суми – +19…+21

Полтава – +21…+23

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +21…+23

Харків – +20…+22

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на суботу, 15 серпня, від Укргідрометцентру