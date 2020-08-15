Погода в Україні у неділю, 16 серпня, буде сонячною та спекотною. Місцями сонце ховатиметься за хмарами, але серйозних опадів не очікується.

У неділю збільшиться хмарність на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Важливо Якою буде погода у найближчий час: невтішний прогноз синоптиків

На заході України синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду. Стовпчики термометрів там покажуть +25...+27 градусів. Лише в Ужгороді можливі дощі та грози. На сході країни буде трохи прохолодніше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +22...+24 градуси.

У південних регіонах термометри покажуть +25...+27 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +24...+26 градусів.

У Києві температура повітря буде у межах +24...+26 градусів, опадів також не очікується.

Температура повітря в містах України у неділю, 16 серпня

Ужгород – +25…+27

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +25…+27

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +24...+26

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25…+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +24...+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +24...+26

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +24…+26



Прогноз погоди в Україні 16 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру