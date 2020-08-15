Прогноз погоди на 16 серпня: дощі та грози відступають, на всій території України буде сонячно
Погода в Україні у неділю, 16 серпня, буде сонячною та спекотною. Місцями сонце ховатиметься за хмарами, але серйозних опадів не очікується.
У неділю збільшиться хмарність на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Важливо Якою буде погода у найближчий час: невтішний прогноз синоптиків
На заході України синоптики прогнозують сонячну та спекотну погоду. Стовпчики термометрів там покажуть +25...+27 градусів. Лише в Ужгороді можливі дощі та грози. На сході країни буде трохи прохолодніше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +22...+24 градуси.
У південних регіонах термометри покажуть +25...+27 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Майже ідентична погода буде на півночі України. Повітря там прогріється до +24...+26 градусів.
У Києві температура повітря буде у межах +24...+26 градусів, опадів також не очікується.
Температура повітря в містах України у неділю, 16 серпня
Ужгород – +25…+27
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +25…+27
Тернопіль – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +24...+26
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25…+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +24...+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +24...+26
Суми – +23…+25
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24...+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +24…+26
Прогноз погоди в Україні 16 серпня / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру