Погода в Україні лютує вже не перший місяць. Однак метеорологи застерігають, що в подальшому стихія вируватиме усе частіше.

До чого вже готуватися і чим обернуться погодні примхи – читайте в матеріалі 24 каналу.

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У 2020 році погодні аномалії спіткали ледь не всі регіони України. Спочатку – тепла зима, потім – холодна весна, затяжна посуха, пилові бурі та нищівні повені. Якщо раніше заливало в основному західні регіони, то цьогоріч повені дістались і до Сходу.

У Гідрометцентрі кажуть, що кліматичні несподіванки дедалі частішатимуть.

"Досить підвищений температурний фон і це призводить до того, що збільшується кількість таких небезпечних стихійних явищ", – пояснила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

Як це позначиться на врожаї

Несприятливі погодні умови вдарили по сільському господарству. Тож, на щорічному з'їзді аграріїв фахівці констатували, що в деяких регіонах спецтехніка майже не виїжджала на поля через неврожай. А це може суттєво вплинути на загальнонаціональні запаси продуктів.

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У асоціації фермерів запевняють, голодною Україна не залишиться, однак, запаси вже менші за звичні. Тож ціни для населення можуть зрости. В зоні ризику – цибуля, огірки, помідори, кукурудза та зернові.

"Загальна урожайність буде менше. Якщо в 2019 році ми вже їли кавуни, дині, а огірки вже закінчували, то у 2020 році вони ще навіть не почались. Один місяць не доїмо вітамінів", – пояснив Президент Асоціації фермерів і приватних землевласників Микола Стрижак.

А що зі здоров'ям

Через брак вітамінів і різкі перепади погоди дадуться взнаки проблеми зі здоров'ям, застерігають лікарі.

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"Різка зміна погоди – це зміна атмосферного тиску. Найбільше погода впливає на людей з захворюваннями або особливостями центральної нервової системи. Це люди з ішемічними хворобами серця і люди з гіпертонічною хворобою", – зазначив лікар Віктор Сидоренко.

Яка причина

До життя з новим кліматом можна вже звикати, кажуть екологи. Різкі зміни повеней на засухи – один з наслідків підвищення температури Землі. А це результат забруднення повітря парниковими газами.

Йде не просто глобальне потепління. Я кажу за річки, кажу за кількість автотранспорту, за зелені насадження, бо зараз фермери дуже часто, отримуючи паї, вирубують зелені насадження. Дуже велика кількість СО2. Природа помститься в будь-якому випадку,

– наголосила екологиня Тетяна Лампіка.

За історію незалежності Україна вже не раз входила у список топ-країн з викидів забруднюючих речовин у повітря. Впродовж 29 років держава зменшила їхню кількість з 15 мільйонів тонн до майже 3-х. А 5 років тому вступила в паризьку кліматичну угоду. Втім цього недостатньо.

Світові науковці переконують, якби обсяги глобального потепління вдалося скоротити вдвічі, стало б менше випадків аномальної спеки, злив, вимирало б менше біологічних видів, натомість залишилося б більше коралових рифів.