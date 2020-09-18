Прогноз погоди на 19 вересня: в Україні без опадів, проте із заморозками
Погода в Україні у суботу, 19 вересня, буде сонячною. По всій території країни опадів не очікують. Проте вночі, попереджають синоптики, можуть бути заморозки.
Найтепліше буде на Півдні України, проте і тут стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки +19...+22 градусів. Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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Трохи прохолодніше – у східних областях, тут повітря прогріється до +16...+18 градусів.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, прояснення та чисте небо посилять ймовірність заморозків на всій території країни, окрім південних областей.
Хоча заморозки в Україні о цій порі – багаторічне типове явище і дивуються цьому і б'ють руками об поли фартухів, куди збирають огірки чи помідори, хіба що молоді й недосвідчені фазендейро. Отже, вихідними – холодна ніч, відносно теплий день і сонечко. На Сході України ще затримається сильний вітер,
– написала Діденко у фейсбуці.
У Києві, наголосила Діденко, вночі прохолодно +5...+8, на околицях можливі заморозки 0...+3 градуси, у денні години близько +20 градусів.
Прогноз погоди в містах України в суботу, 19 вересня:
Ужгород – +19…+21
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +17…+19
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +16…+18
Рівне – +17…+19
Житомир – +19…+21
Вінниця – +19…+21
Одеса – +20…+22
Миколаїв – +19…+21
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +18…+20
Чернігів – +17…+19
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +16…+18
Київ – +18…+20
Прогноз погоди на 19 вересня від Укргідрометцентру