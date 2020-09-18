Погода в Україні у суботу, 19 вересня, буде сонячною. По всій території країни опадів не очікують. Проте вночі, попереджають синоптики, можуть бути заморозки.

Найтепліше буде на Півдні України, проте і тут стовпчики термометрів не піднімуться вище позначки +19...+22 градусів. Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Трохи прохолодніше – у східних областях, тут повітря прогріється до +16...+18 градусів.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, прояснення та чисте небо посилять ймовірність заморозків на всій території країни, окрім південних областей.

Хоча заморозки в Україні о цій порі – багаторічне типове явище і дивуються цьому і б'ють руками об поли фартухів, куди збирають огірки чи помідори, хіба що молоді й недосвідчені фазендейро. Отже, вихідними – холодна ніч, відносно теплий день і сонечко. На Сході України ще затримається сильний вітер,

– написала Діденко у фейсбуці. У Києві, наголосила Діденко, вночі прохолодно +5...+8, на околицях можливі заморозки 0...+3 градуси, у денні години близько +20 градусів.

Прогноз погоди в містах України в суботу, 19 вересня:

Ужгород – +19…+21

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +17…+19

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +16…+18

Рівне – +17…+19

Житомир – +19…+21

Вінниця – +19…+21

Одеса – +20…+22

Миколаїв – +19…+21

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +18…+20

Чернігів – +17…+19

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +16…+18

Київ – +18…+20



Прогноз погоди на 19 вересня від Укргідрометцентру