Погода в Україні у п'ятницю, 2 квітня, буде дощовою. Синоптики прогнозують опади у більшості областей. Сонце світитиме лише у деяких західних та східних регіонах.

Найближчої ночі також різко знизиться температура повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

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Погода у регіонах України

На Західній Україні прогнозують сонячну погоду, але де-не-де варто очікувати опадів. Температура становитиме +7…+12 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде тепліше, вдень температура повітря коливатиметься від +11 до +15 градусів.

На Півночі країни синоптики прогнозують опади. Позначки на термометрах покажуть +9...+11 градусів. У південних областях завтра падатимуть дощі, але й світитиме сонце. Там слід очікувати +13...+15 градусів.

У Києві 2 квітня також варто очікувати опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 градусів.

Сніг в Україні

Водночас синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці прогнозує сніг в Україні.

У більшості областей України у зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети,

– зазначила метеорологиня.

Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 2 квітня

Ужгород – +10...+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +8...+10

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +8...+10

Луцьк – +7...+9

Рівне – +8...+10

Житомир – +8...+10

Вінниця – +11...+13

Одеса – +13...+15

Миколаїв – +13...+15

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +9...+11

Суми – +9...+11

Полтава – +11...+13

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +13...+15

Луганськ – +12...+14

Харків – +12...+14

Київ – +8...+10

Прогноз погоди на 2 квітня / Дані Укргідрометцентру