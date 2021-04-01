Прогноз погоди на 2 квітня: Україну накриють дощі, повернуться морози
Погода в Україні у п'ятницю, 2 квітня, буде дощовою. Синоптики прогнозують опади у більшості областей. Сонце світитиме лише у деяких західних та східних регіонах.
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчої ночі також різко знизиться температура повітря. Подекуди стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.
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Погода у регіонах України
На Західній Україні прогнозують сонячну погоду, але де-не-де варто очікувати опадів. Температура становитиме +7…+12 градусів. У східних регіонах ситуація буде схожою. Однак там буде тепліше, вдень температура повітря коливатиметься від +11 до +15 градусів.
На Півночі країни синоптики прогнозують опади. Позначки на термометрах покажуть +9...+11 градусів. У південних областях завтра падатимуть дощі, але й світитиме сонце. Там слід очікувати +13...+15 градусів.
У Києві 2 квітня також варто очікувати опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 градусів.
Сніг в Україні
Водночас синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці прогнозує сніг в Україні.
У більшості областей України у зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети,
– зазначила метеорологиня.
Прогноз погоди у містах України на п'ятницю, 2 квітня
Ужгород – +10...+12
Львів – +8...+10
Івано-Франківськ – +8...+10
Тернопіль – +8...+10
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +8...+10
Луцьк – +7...+9
Рівне – +8...+10
Житомир – +8...+10
Вінниця – +11...+13
Одеса – +13...+15
Миколаїв – +13...+15
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +11...+13
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +9...+11
Суми – +9...+11
Полтава – +11...+13
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +13...+15
Луганськ – +12...+14
Харків – +12...+14
Київ – +8...+10
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