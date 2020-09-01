Прогноз погоди на 2 вересня: Західні регіони потерпатимуть від злив, на решті території – спека
Погода в Україні 2 вересня буде спекотною та сонячною. Виключенням є лише Західна Україна, яка почала осінній сезон з дощів.
Загалом температура повітря в Україні триматиметься на рівні +33...+35 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні протягом 2 вересня дощитиме, лише на Івано-Франківщині сонце потішить мешканців Прикарпаття. Щоправда, стовпчики термометрів покажуть лише +23...+25 градусів. Схід нашої країни тим часом насолоджуватиметься сонцем та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +31...+33 градусів.
На Півночі України сонце інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. Синоптики там прогнозують +31...+33 градуси. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +33...+35 градусів. А це означає, що ще не пізно пірнути у свіже вересневе море.
У Києві буде сухо та малохмарно, +31...+33 градусів.
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Температура повітря в містах України у середу, 2 вересня:
Ужгород – +23...+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +23...+25
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +22…+24
Рівне – +23...+25
Житомир – +31...+33
Вінниця – +31...+33
Одеса – +31…+33
Миколаїв – +34…+36
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +31...+33
Кропивницький – +33…+35
Черкаси – +33…+35
Чернігів – +31…+33
Суми – +32...+34
Полтава – +32...+34
Дніпро – +33…+35
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +33...+35
Луганськ – +31…+33
Харків – +31…+33
Київ – +31…+33
Прогноз погоди в Україні на середу, 2 вересня / Фото Укргідрометцентру