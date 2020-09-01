Загалом температура повітря в Україні триматиметься на рівні +33...+35 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На Західній Україні протягом 2 вересня дощитиме, лише на Івано-Франківщині сонце потішить мешканців Прикарпаття. Щоправда, стовпчики термометрів покажуть лише +23...+25 градусів. Схід нашої країни тим часом насолоджуватиметься сонцем та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +31...+33 градусів.

На Півночі України сонце інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. Синоптики там прогнозують +31...+33 градуси. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +33...+35 градусів. А це означає, що ще не пізно пірнути у свіже вересневе море.

У Києві буде сухо та малохмарно, +31...+33 градусів.

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