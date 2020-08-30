Поблизу Євпаторії, а також в Сакському, Чорноморському районах Криму пронісся смерч. Інформації про руйнування та людські травми немає.

Смерч утворився неподалік узбережжя Чорного моря, проте його можна було побачити навіть з віддалених місць. Про це повідомив сайт видання ТСН.

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Як відомо, переважно водяні смерчі утворюються в тропічних зонах. Проте в Україні такі явища почали спостерігати через зміну клімату. Зазвичай смерч вирує 15-30 хвилин, а його діаметр може сягати до 200 метрів.

Дивіться відео від очевидців:

Дивіться відео: смерч в Криму