Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, буде досить спекотною та сонячною у більшості областей. Проте у деяких північних, центральних та східних регіонах не обійдеться без опадів.

Дощі з грозами 21 серпня накриють Чернігівську, Житомирську, Сумську та Київську області, а також Харківщину, Полтавщину та Черкащину. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Найтепліше буде у південній частині України. Стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34 градусів. Дощів тут не передбачається.



Спеки не відчують жителі Сумської області, тут буде найхолодніше в Україні – +23...+25 градусів. Загалом дощі, які зачеплять північні області, принесуть незначне похолодання.

Киянам та гостям столиці синоптики обіцяють опади, проте повітря прогріється до +25...+27 градусів.

На Заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більше під впливом сухого антициклону. Температура повітря в західній частині завтра +24...+28 градусів,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Щодо центральної частини України, то тут, пише Діденко, є ймовірність коротких місцевих дощів.

Температура повітря в містах України у п'ятницю, 21 серпня:

Ужгород – +26…+28

Львів – +26…+28

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +25…+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +25…+27

Вінниця – +28...+30

Одеса – +32…+34

Миколаїв – +32…+34

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +34…+34

Кропивницький – +32…+34

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +25…+27

Суми – +23…+25

Полтава – +30…+32

Дніпро – +32…+34

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +26…+28

Харків – +27…+29

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 серпня / Дані Укргідрометцентру