Прогноз погоди на 21 серпня: в Україні – спекотно, у деяких регіонах – дощі
Погода в Україні у п'ятницю, 21 серпня, буде досить спекотною та сонячною у більшості областей. Проте у деяких північних, центральних та східних регіонах не обійдеться без опадів.
Дощі з грозами 21 серпня накриють Чернігівську, Житомирську, Сумську та Київську області, а також Харківщину, Полтавщину та Черкащину. Про це інформує Укргідрометцентр.
Це цікаво Яким буде кінець серпня в Україні: прогноз погоди від синоптиків
Найтепліше буде у південній частині України. Стовпчики термометрів піднімуться до +32...+34 градусів. Дощів тут не передбачається.
Спеки не відчують жителі Сумської області, тут буде найхолодніше в Україні – +23...+25 градусів. Загалом дощі, які зачеплять північні області, принесуть незначне похолодання.
Киянам та гостям столиці синоптики обіцяють опади, проте повітря прогріється до +25...+27 градусів.
На Заході України 21 серпня також є ймовірність грозових дощів, проте Львівщина, Закарпаття, Івано-Франківська та Чернівецька області опиняться більше під впливом сухого антициклону. Температура повітря в західній частині завтра +24...+28 градусів,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Щодо центральної частини України, то тут, пише Діденко, є ймовірність коротких місцевих дощів.
Температура повітря в містах України у п'ятницю, 21 серпня:
Ужгород – +26…+28
Львів – +26…+28
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26...+28
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +25…+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +25…+27
Вінниця – +28...+30
Одеса – +32…+34
Миколаїв – +32…+34
Херсон – +32…+34
Сімферополь – +34…+34
Кропивницький – +32…+34
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +25…+27
Суми – +23…+25
Полтава – +30…+32
Дніпро – +32…+34
Запоріжжя – +32…+34
Донецьк – +28…+30
Луганськ – +26…+28
Харків – +27…+29
Київ – +27…+29
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 21 серпня / Дані Укргідрометцентру