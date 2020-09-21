Погода в Україні у вівторок, 22 вересня, буде сонячною та теплою по всій країні. Температурні позначки, хоч так буває вкрай рідко, будуть фактично однаковими для усіх регіонів.

Повсюди в Україні очікується суха, ясна погода й причиною цьому – антициклон. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Типова ознака осені, тумани, плаватимуть вночі та вранці. Проте, окрім романтичної картинки, створюватимуть незручності для водіїв – погіршуватимуть видимість до 300 – 500 метрів. Не забувайте вмикати фари та тримати дистанцію,

– попереджає вона.

Температура повітря буде комфортною, протягом дня +22…+25 градусів.

Вітер буде південним, 3 – 8 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 22 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві повітря прогріється до +23…+25 градусів, без опадів, як і на решті території України.

Прогноз погоди в містах України у вівторок, 22 вересня:

Ужгород – +23…+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +23…+25

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +23…+25

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +23…+25

Суми – +22…+24

Полтава – +22…+24

Дніпро – +23…+25

Запоріжжя – +23…+25

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +22…+24

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на вівторок, 22 вересня, від Укргідрометцентру