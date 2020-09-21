Прогноз погоди на 22 вересня: бабине літо зі спекою та сонцем повертається до України
Погода в Україні у вівторок, 22 вересня, буде сонячною та теплою по всій країні. Температурні позначки, хоч так буває вкрай рідко, будуть фактично однаковими для усіх регіонів.
Повсюди в Україні очікується суха, ясна погода й причиною цьому – антициклон. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Типова ознака осені, тумани, плаватимуть вночі та вранці. Проте, окрім романтичної картинки, створюватимуть незручності для водіїв – погіршуватимуть видимість до 300 – 500 метрів. Не забувайте вмикати фари та тримати дистанцію,
– попереджає вона.
Температура повітря буде комфортною, протягом дня +22…+25 градусів.
Вітер буде південним, 3 – 8 метрів за секунду.
У Києві повітря прогріється до +23…+25 градусів, без опадів, як і на решті території України.
Прогноз погоди в містах України у вівторок, 22 вересня:
Ужгород – +23…+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +23…+25
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +23…+25
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +23…+25
Сімферополь – +23…+25
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +23…+25
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +23…+25
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +22…+24
Київ – +23…+25
Прогноз погоди на вівторок, 22 вересня, від Укргідрометцентру