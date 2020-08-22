Погода в Україні у неділю, 23 серпня, буде сонячною та теплою. Щоправда, на заході синоптики прогнозують дощі.

Найтепліше буде на Півдні, там стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Важливо Негода в Україні: які регіони накриють грози

На Західній Україні температура повітря буде у межах +26...+28. Вдень очікуються зливи, однак вночі буде без опадів. Схід нашої країни буде насолоджуватися сонцям та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.

Найсвіжіше буде на Півночі України: +25...+27 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +27...+29 градусів. У Києві буде сухо та малохмарно, +26...+28 градусів.

Цікаво У Швейцарії випав шоколадний сніг: фото дивовижі

Температура повітря в містах України у неділю, 23 серпня:

Ужгород – +26...+28

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +26…+28

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +26…+28

Вінниця – +27…+29

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +24…+26

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +26…+28

Донецьк – +26…+28

Луганськ – +24…+26

Харків – +25…+27

Київ – +26…+28



Прогноз погоди в Україні на неділю, 23 серпня / Дані Укргідрометцентру