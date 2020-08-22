Прогноз погоди на 23 серпня: Західну Україну поливатимуть дощі, в інших регіонах – сонячно
Погода в Україні у неділю, 23 серпня, буде сонячною та теплою. Щоправда, на заході синоптики прогнозують дощі.
Найтепліше буде на Півдні, там стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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На Західній Україні температура повітря буде у межах +26...+28. Вдень очікуються зливи, однак вночі буде без опадів. Схід нашої країни буде насолоджуватися сонцям та теплом. Температура повітря триматиметься на рівні +26...+28 градусів.
Найсвіжіше буде на Півночі України: +25...+27 градусів. Сонце там інколи ховатиметься за хмарами, однак опадів не прогнозують. На Півдні стовпчики термометрів покажуть +27...+29 градусів.
У Києві буде сухо та малохмарно, +26...+28 градусів.
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Температура повітря в містах України у неділю, 23 серпня:
Ужгород – +26...+28
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +26…+28
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +26…+28
Вінниця – +27…+29
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +27…+29
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +27…+29
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +24…+26
Полтава – +24…+26
Дніпро – +26…+28
Запоріжжя – +26…+28
Донецьк – +26…+28
Луганськ – +24…+26
Харків – +25…+27
Київ – +26…+28
Прогноз погоди в Україні на неділю, 23 серпня / Дані Укргідрометцентру