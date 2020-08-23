Прогноз погоди на 24 серпня: у День Незалежності дощитиме, але буде тепло
Погода в Україні в понеділок, 24 серпня, буде теплою, проте на Заході та Півночі – з дощами. Все через атмосферний фронт, що насунеться зі сторони Німеччини – Польщі.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська синоптикиня Наталка Діденко. На решті території держави, окрім північних і західних регіонів, за її словами, слід очікувати суху погоду.
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Температура повітря на Півночі та Заході буде невисокою, але комфортною, +23… +26 градусів.
На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26…+31 градус.
Тим часом у Києві є шанси на дощ, а температура повітря знизиться до +23…+25 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, найспекотніше 24 серпня буде на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині, Харківщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та у Криму – +29…+31 градус.
Найнижчою температура повітря буде на Прикарпатті – +22…+24 градуси.
Вітер буде північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.
Погода у містах України у понеділок, 24 серпня:
Ужгород – +24...+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +24…+26
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +27…+29
Одеса – +27…+29
Миколаїв – +29…+31
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +29…+31
Черкаси – +28…+30
Чернігів – +23…+25
Суми – +25…+27
Полтава – +28…+30
Дніпро – +29…+31
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +29…+31
Київ – +23…+25
Прогноз погоди на понеділок, 24 серпня, від Укргідрометцентру