Погода в Україні в понеділок, 24 серпня, буде теплою, проте на Заході та Півночі – з дощами. Все через атмосферний фронт, що насунеться зі сторони Німеччини – Польщі.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написала українська синоптикиня Наталка Діденко. На решті території держави, окрім північних і західних регіонів, за її словами, слід очікувати суху погоду.

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Температура повітря на Півночі та Заході буде невисокою, але комфортною, +23… +26 градусів.

На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26…+31 градус.

Тим часом у Києві є шанси на дощ, а температура повітря знизиться до +23…+25 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, найспекотніше 24 серпня буде на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині, Харківщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та у Криму – +29…+31 градус.

Найнижчою температура повітря буде на Прикарпатті – +22…+24 градуси.

Вітер буде північно-західний, 3 – 8 метрів за секунду.

Зверніть увагу! 24 серпня в західних, північних та Вінницькій областях грози, вдень на Заході подекуди шквали 15 – 20 метрів за секунду (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода у містах України у понеділок, 24 серпня:

Ужгород – +24...+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +24…+26

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +27…+29

Одеса – +27…+29

Миколаїв – +29…+31

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +28…+30

Чернігів – +23…+25

Суми – +25…+27

Полтава – +28…+30

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +28…+30

Харків – +29…+31

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на понеділок, 24 серпня, від Укргідрометцентру