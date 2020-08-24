Погода в Україні у вівторок, 25 серпня, буде дощовою та прохолодною в західних та північних регіонах. Водночас на Сході та Півдні збережеться суха та спекотна погода.

Найтепліше буде на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. Там стовпчики термометра піднімуться до +31...+33 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Де чекати дощів та похолодання

Рясні дощі з грозами та шквальним вітром литимуть практично на всій території Заходу, Півночі та Центру України. Внаслідок цього в цих регіонах буде прохолодніше.

Зокрема, на Буковині та Волині температура повітря не підніметься вище +22...+24 градусів.

Тим часом у Києві також буде дощ, а температура повітря знизиться до +22…+24 градусів.

Погода у містах України у вівторок, 25 серпня:

Ужгород – +23...+25

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +23...+25

Чернівці – +22…+24

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22…+24

Рівне – +23…+25

Житомир – +23…+25

Вінниця – +25…+27

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +26…+28

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +23…+25

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +30…+32

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на вівторок, 25 серпня, від Укргідрометцентру