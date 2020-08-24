Прогноз погоди на 25 серпня: Захід та Північ України залиє дощами, але все ще буде тепло
Погода в Україні у вівторок, 25 серпня, буде дощовою та прохолодною в західних та північних регіонах. Водночас на Сході та Півдні збережеться суха та спекотна погода.
Найтепліше буде на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині. Там стовпчики термометра піднімуться до +31...+33 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Де чекати дощів та похолодання
- Рясні дощі з грозами та шквальним вітром литимуть практично на всій території Заходу, Півночі та Центру України. Внаслідок цього в цих регіонах буде прохолодніше.
- Зокрема, на Буковині та Волині температура повітря не підніметься вище +22...+24 градусів.
Тим часом у Києві також буде дощ, а температура повітря знизиться до +22…+24 градусів.
Погода у містах України у вівторок, 25 серпня:
Ужгород – +23...+25
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +23...+25
Чернівці – +22…+24
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22…+24
Рівне – +23…+25
Житомир – +23…+25
Вінниця – +25…+27
Одеса – +28…+30
Миколаїв – +31…+33
Херсон – +29…+31
Сімферополь – +30…+32
Кропивницький – +26…+28
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +23…+25
Суми – +24…+26
Полтава – +25…+27
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +29…+31
Донецьк – +30…+32
Луганськ – +29…+31
Харків – +29…+31
Київ – +22…+24
Прогноз погоди на вівторок, 25 серпня, від Укргідрометцентру